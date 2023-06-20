https://ria.ru/20230620/ekspotsentr-1879373765.html

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2023 открылись в "Экспоцентре"

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2023 открылись в "Экспоцентре" - РИА Новости, 20.06.2023

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2023 открылись в "Экспоцентре"

Международная выставка и форум "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" – RENWEX 2023 стартовали во вторник в столичном "Экспоцентре". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:44

2023-06-20T15:44

2023-06-20T15:44

экономика

экспоцентр

россия

энергетика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Международная выставка и форум "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" – RENWEX 2023 стартовали во вторник в столичном "Экспоцентре".На площади более пяти тысячи квадратных метров представлено оборудование и технологии для солнечной, ветро- и гидроэнергетики, электротранспорт и сетевая инфраструктура, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВИЭ, решения для интеграции ВИЭ и многое другое. Девиз выставки – "Создаем будущее возобновляемой энергетики вместе!""Выставка проходит в четвертый раз, и за это время проект зарекомендовал себя как эффективная площадка, демонстрирующая передовые разработки в области возобновляемых источников энергии, электротранспорта, а также как место для дискуссий и обмена опытом между экспертами энергетической отрасли. В этом году на выставке RENWEX свои решения и технологии представят более 70 компаний из России, Белоруссии и Китая. При этом активизировали присутствие на выставке российские регионы: на этот раз участвуют компании из 4 федеральных округов и 11 регионов РФ", - сказал на церемонии открытия экспозиции первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Он отметил, что в выставке традиционно примут участие ведущие отечественные вузы, которые ознакомят посетителей со своими образовательными программами и научно-техническими разработками в области "зеленой энергетики" и ВИЭ.Выставку сопровождает международный форум, в рамках которого участники рассмотрят актуальные для отрасли вопросы. Открылся он сессией "Стратегия развития зеленой энергетики в России в эпоху перемен: где искать новые точки роста?" с участием представителей Минэнерго, Минпромторга, Госдумы РФ, профессиональных союзов и экспертов отрасли."Формирующийся сегодня новый многополярный мир требует новых подходов во всех отраслях жизни и деятельности человека, в том числе - в энергетике. Сегодня перед нами стоит глобальная задача — обеспечить наше государство, а, может быть, и всё человечество доступными источниками энергии, в том числе — качественно новыми возобновляемыми источниками энергии. Удовлетворить спрос в доступной энергии не может какой-то один вид энергетики: так, зеленая энергетика пока не способна обеспечить не только стабильный рост экономики, но и просто удовлетворить текущие потребности. Поэтому нужно найти баланс всех видов энергии, включая ВИЭ", - отметил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.По его словам, Россия сегодня способна дать, в частности, развивающимся странам доступную энергетику: и речь идет не только о ветро- и солнечной генерации, но и об атомной энергетике, водородной энергетике и, конечно, об ископаемых источниках энергии."Наша страна сегодня обладает всей линейкой энергетических технологий: выбирай на любой вкус. Без России невозможен переход мировой экономики на новые безопасные источники энергии, а также совершенствование уже существующих технологий. Это касается как новых атомных станций, так и водородной энергетики, а также нового слова в энергетике — управляемого термоядерного синтеза", - подчеркнул Кононов.В свою очередь, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов указал, что мировой тренд на развитие ВИЭ сохраняется, и Россия не должна быть на периферии, а по возможности — возглавить это направление."Оборудование, которое производится в России, конкурентоспособно и востребовано в мире. И наши компании с учетом переориентации активно взаимодействуют с зарубежными игроками на этом рынке: цепочки выстраиваются, проекты реализовываются. Те, компетенции, которые российские производители могут дать как внутри страны, так и за рубежом нужно реализовывать в полном объеме. Пока ни одна компания не отказалась от заявленных проектов, и нынешний форум как раз показывает, насколько игроки заинтересованы в этом рынке", - отметил Максимов в ходе стратегической сессии.Участие в выставке в этом году расширил салон "Электротранспорт и зарядная инфраструктура". Это показывает, что проект RENWEX является востребованным инструментом среди участников, как в продвижении своей продукции, так и для поиска новых рынков сбыта и альтернативных логистических цепочек.Увидеть современное оборудование в действии, узнать о новых технологиях в области ВИЭ и получить подробные консультации можно на стендах выставки до 22 июня включительно.

https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html

https://sn.ria.ru/20230330/promyshlennost-1861819853.html

https://ria.ru/20230216/vystavki-1852466884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, экспоцентр, россия, энергетика