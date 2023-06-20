https://ria.ru/20230620/ekonomika-1879378598.html
Набиуллина оценила уровень активности российской экономики
Набиуллина оценила уровень активности российской экономики - РИА Новости, 20.06.2023
Набиуллина оценила уровень активности российской экономики
Российская экономика может скоро выйти на уровень активности, зафиксированный в конце 2021 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конгрессе... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:56
2023-06-20T15:56
2023-06-20T22:29
экономика
россия
эльвира набиуллина
европейский центральный банк
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская экономика может скоро выйти на уровень активности, зафиксированный в конце 2021 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конгрессе волонтеров финансового просвещения. "Мы говорим: "Восстановиться до своего потенциала", — сказала она.В прошлом году Центробанк представил несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 годы. Среди них есть и прогноз, который предполагает более быструю адаптацию к новым условиям. При этом ускоренная структурная перестройка экономики будет происходить прежде всего за счет лучшей динамики импорта. Основной импульс в сценарии "Ускоренная адаптация" российской экономике придает более быстрое восстановление внутреннего спроса.Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в этом сценарии рост экономики возможен уже в 2023-м. Центробанк ожидает, что по итогам года он достигнет 0,5-2 процентов.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают сами себя.
https://ria.ru/20230620/import-1879263322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Европейский центральный банк
Набиуллина оценила уровень активности российской экономики
Глава ЦБ заявила о скором выходе экономики России на уровень активности конца 2021 года
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская экономика может скоро выйти на уровень активности, зафиксированный в конце 2021 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конгрессе волонтеров финансового просвещения.
«
"Мы говорим: "Восстановиться до своего потенциала", — сказала она.
В прошлом году Центробанк представил несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 годы. Среди них есть и прогноз, который предполагает более быструю адаптацию к новым условиям. При этом ускоренная структурная перестройка экономики будет происходить прежде всего за счет лучшей динамики импорта. Основной импульс в сценарии "Ускоренная адаптация" российской экономике придает более быстрое восстановление внутреннего спроса.
Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в этом сценарии рост экономики возможен уже в 2023-м. Центробанк ожидает, что по итогам года он достигнет 0,5-2 процентов.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе
признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают сами себя.
Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня