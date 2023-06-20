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В России изобрели новый двигатель для сельхозтехники
В России изобрели новый двигатель для сельхозтехники - РИА Новости, 20.06.2023
В России изобрели новый двигатель для сельхозтехники
Ученые РГАУ-МСХА имени К. А.Тимирязева разработали новую модель двигателя внутреннего сгорания — его себестоимость ожидается примерно на 30% ниже существующих... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:42
2023-06-20T06:42
2023-06-20T14:56
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А.Тимирязева разработали новую модель двигателя внутреннего сгорания — его себестоимость ожидается примерно на 30% ниже существующих конструкций, ресурс работы, напротив — в два раза выше, среди современных моделей у изобретения нет аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "По словам ученых-агроинженеров, при правильном выборе материалов и технологического оборудования можно будет полностью отказаться от сервисного обслуживания такого двигателя, а также от использования смазочных материалов", — сообщили в пресс-службе.Одновременно возрастает и срок безотказной работы: как пояснили в пресс-службе, это возможно за счет того, что трение между рабочим поршнем двигателя и рабочим цилиндром минимально и стремится к нулю. "Как следствие, ресурс работы двигателя увеличивается примерно в два раза", — уточнили там. Материалоемкость и удельная масса изобретения ниже за счет уменьшения габаритов, но при этом коэффициент полезного действия за счет снижения трения на 3-5% выше, чем у классических двигателей. "Серийно выпускаемых аналогов такого двигателя нет. Экспериментальные модели близких в чем-то конструкций были, например, в США и Франции. Тем не менее решения, заложенные в нашей конструкции, в отдельных аспектах известны — и в роторном двигателе Ванкеля, и в двигателе со встречно движущимися поршнями конструкции Чаромского", — привели в пресс-службе слова руководителя коллектива разработчиков Дмитрия Анашина. Себестоимость нового двигателя примерно на 30% ниже существующих конструкций — за счет применения штамповки, а не литья. Мотор применим для малогабаритной сельскохозяйственной техники, поэтому его размер можно изменять в зависимости от расчетной мощности. Топливом могут служить и бензин, и газ: последний более экологичен. Рабочий процесс в новом двигателе организован таким образом, что сгорание газа происходит в более благоприятных условиях, чем в существующих конструкциях."Свое изобретение тимирязевские ученые уже запатентовали, а работа по изготовлению опытного образца стартовала. В настоящее время разработчики ведут переговоры с потенциальными партнерами об организации массового производства", — сообщили в пресс-службе.
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россия, франция, сша, технологии
Россия, Франция, США, Технологии
В России изобрели новый двигатель для сельхозтехники
В России изобрели новый двигатель внутреннего сгорания для сельхозтехники
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые РГАУ-МСХА имени К. А.Тимирязева разработали новую модель двигателя внутреннего сгорания — его себестоимость ожидается примерно на 30% ниже существующих конструкций, ресурс работы, напротив — в два раза выше, среди современных моделей у изобретения нет аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии.
«
"По словам ученых-агроинженеров, при правильном выборе материалов и технологического оборудования можно будет полностью отказаться от сервисного обслуживания такого двигателя, а также от использования смазочных материалов", — сообщили в пресс-службе.
Одновременно возрастает и срок безотказной работы: как пояснили в пресс-службе, это возможно за счет того, что трение между рабочим поршнем двигателя и рабочим цилиндром минимально и стремится к нулю. "Как следствие, ресурс работы двигателя увеличивается примерно в два раза", — уточнили там. Материалоемкость и удельная масса изобретения ниже за счет уменьшения габаритов, но при этом коэффициент полезного действия за счет снижения трения на 3-5% выше, чем у классических двигателей.
"Серийно выпускаемых аналогов такого двигателя нет. Экспериментальные модели близких в чем-то конструкций были, например, в США
и Франции
. Тем не менее решения, заложенные в нашей конструкции, в отдельных аспектах известны — и в роторном двигателе Ванкеля, и в двигателе со встречно движущимися поршнями конструкции Чаромского", — привели в пресс-службе слова руководителя коллектива разработчиков Дмитрия Анашина.
Себестоимость нового двигателя примерно на 30% ниже существующих конструкций — за счет применения штамповки, а не литья. Мотор применим для малогабаритной сельскохозяйственной техники, поэтому его размер можно изменять в зависимости от расчетной мощности. Топливом могут служить и бензин, и газ: последний более экологичен. Рабочий процесс в новом двигателе организован таким образом, что сгорание газа происходит в более благоприятных условиях, чем в существующих конструкциях.
"Свое изобретение тимирязевские ученые уже запатентовали, а работа по изготовлению опытного образца стартовала. В настоящее время разработчики ведут переговоры с потенциальными партнерами об организации массового производства", — сообщили в пресс-службе.
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