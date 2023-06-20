https://ria.ru/20230620/dtp-1879256496.html

В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека

В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2023

В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека

Три человека погибли, ещё две пассажирки госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:06

2023-06-20T00:06

2023-06-20T00:06

hyundai creta

краснодарский край

происшествия

авто

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КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Три человека погибли, ещё две пассажирки госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Крымск - Славянск-на-Кубани". Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Приора" под управлением 49-летнего мужчины. "В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализированы. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230618/dtp-1878999938.html

краснодарский край

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hyundai creta, краснодарский край, происшествия, авто