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В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2023
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00:06 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/dtp-1879256496.html
В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека
В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека - РИА Новости, 20.06.2023
В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека
Три человека погибли, ещё две пассажирки госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:06
2023-06-20T00:06
hyundai creta
краснодарский край
происшествия
авто
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КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Три человека погибли, ещё две пассажирки госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Крымск - Славянск-на-Кубани". Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Приора" под управлением 49-летнего мужчины. "В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализированы. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230618/dtp-1878999938.html
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hyundai creta, краснодарский край, происшествия, авто
Hyundai Creta, Краснодарский край, Происшествия, Авто
В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека

В результате ДТП на кубанской трассе погибли три человека, еще двое госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Три человека погибли, ещё две пассажирки госпитализированы в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Крымск - Славянск-на-Кубани". Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Приора" под управлением 49-летнего мужчины.
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В Анталье автобус с россиянами попал в ДТП
18 июня, 15:22
"В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира "Лада Приора" в тяжелом состоянии госпитализированы. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
 
Hyundai CretaКраснодарский крайПроисшествияАвто
 
 
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