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Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе

Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе - РИА Новости, 20.06.2023

Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе

Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:10

2023-06-20T11:10

2023-06-20T11:26

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

вооруженные силы украины

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба горадминистрации."Территория МУП "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе укрофашистов. В результате сработки двух дронов (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия, повреждена коммунальная техника", - говорится в сообщении.Все раненые госпитализированы. В мэрии подчеркнули, что это уже не первая атака на работников коммунальной сферы города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

украина

херсонская область

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новая каховка, в мире, вооруженные силы украины, украина, херсонская область