https://ria.ru/20230620/drony-1879297012.html
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе
Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:10
2023-06-20T11:10
2023-06-20T11:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709419_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2770f03b88694bc712d6fc57f9764b4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба горадминистрации."Территория МУП "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе укрофашистов. В результате сработки двух дронов (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия, повреждена коммунальная техника", - говорится в сообщении.Все раненые госпитализированы. В мэрии подчеркнули, что это уже не первая атака на работников коммунальной сферы города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709419_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5fcd0e637e5a658a1c3e3eae63ba8df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, в мире, вооруженные силы украины, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе
Власти Новой Каховки: при атаке ВСУ на город дронами-камикадзе пострадали четыре человека