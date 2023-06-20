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Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 20.06.2023 (обновлено: 11:26 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/drony-1879297012.html
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе
Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:10
2023-06-20T11:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
вооруженные силы украины
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба горадминистрации."Территория МУП "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе укрофашистов. В результате сработки двух дронов (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия, повреждена коммунальная техника", - говорится в сообщении.Все раненые госпитализированы. В мэрии подчеркнули, что это уже не первая атака на работников коммунальной сферы города.
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новая каховка
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новая каховка, в мире, вооруженные силы украины, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Херсонская область
Украинские войска атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе

Власти Новой Каховки: при атаке ВСУ на город дронами-камикадзе пострадали четыре человека

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«
"Территория МУП "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе укрофашистов. В результате сработки двух дронов (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия, повреждена коммунальная техника", - говорится в сообщении.
Все раненые госпитализированы. В мэрии подчеркнули, что это уже не первая атака на работников коммунальной сферы города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаХерсонская область
 
 
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