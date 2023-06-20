https://ria.ru/20230620/drg-1879352542.html
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 20.06.2023
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:16
2023-06-20T14:16
2023-06-20T14:29
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли на положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области.
https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Минобороны: в Харьковской, Запорожской областях и ЛНР обезвредили четыре украинские ДРГ