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В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 20.06.2023 (обновлено: 14:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/drg-1879352542.html
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 20.06.2023
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:16
2023-06-20T14:29
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли на положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области.
https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
запорожская область
украина
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россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Безопасность, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Минобороны: в Харьковской, Запорожской областях и ЛНР обезвредили четыре украинские ДРГ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, сообщили во вторник в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.
Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли на положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
19 июня, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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