https://ria.ru/20230620/drg-1879352542.html

В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 20.06.2023

В зоне спецоперации за сутки пресекли деятельность четырех украинских ДРГ

Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:16

2023-06-20T14:16

2023-06-20T14:29

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

безопасность

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли на положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области.

https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр