https://ria.ru/20230620/donetsk-1879257635.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.06.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:42

2023-06-20T00:42

2023-06-20T00:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Кировский район): по улице И. Сусанина, 35 ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230620/trevoga-1879257506.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк