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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.06.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:42
2023-06-20T00:42
2023-06-20T00:42
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Кировский район): по улице И. Сусанина, 35 ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230620/trevoga-1879257506.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
СЦКК: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал один мирный житель города