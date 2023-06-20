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Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
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08:58 20.06.2023 (обновлено: 08:59 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/diplomatiya-1879276211.html
Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане
Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане - РИА Новости, 20.06.2023
Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане
Президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров в Астане отметили важность активизации взаимодействия в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:58
2023-06-20T08:59
казахстан
астана
германия
касым-жомарт токаев
франк-вальтер штайнмайер
в мире
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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров в Астане отметили важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также в сфере нефти и газа, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Штайнмайер накануне прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Токаева. На встрече во вторник президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства. Особое внимание собеседники уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах. "Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности", - говорится в сообщении. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня", - отметили в пресс-службе. ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.
https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html
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казахстан, астана, германия, касым-жомарт токаев, франк-вальтер штайнмайер, в мире
Казахстан, Астана, Германия, Касым-Жомарт Токаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, В мире
Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане

Президенты Токаев и Штайнмайер отметили важность работы по транскаспийскому маршруту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров в Астане отметили важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также в сфере нефти и газа, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Штайнмайер накануне прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Токаева. На встрече во вторник президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства. Особое внимание собеседники уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.
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"Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности", - говорится в сообщении.
Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
"Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня", - отметили в пресс-службе.
ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.
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КазахстанАстанаГерманияКасым-Жомарт ТокаевФранк-Вальтер ШтайнмайерВ мире
 
 
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