https://ria.ru/20230620/diplomatiya-1879276211.html

Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане

Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане - РИА Новости, 20.06.2023

Токаев и Штайнмайер провели переговоры в Астане

Президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров в Астане отметили важность активизации взаимодействия в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:58

2023-06-20T08:58

2023-06-20T08:59

казахстан

астана

германия

касым-жомарт токаев

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в мире

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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. Президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров в Астане отметили важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также в сфере нефти и газа, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Штайнмайер накануне прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Токаева. На встрече во вторник президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства. Особое внимание собеседники уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах. "Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности", - говорится в сообщении. Токаев и Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня", - отметили в пресс-службе. ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.

https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html

https://ria.ru/20230525/transport-1874138194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, астана, германия, касым-жомарт токаев, франк-вальтер штайнмайер, в мире