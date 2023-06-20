https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html

В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила

В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила - РИА Новости, 20.06.2023

В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила

В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:41

2023-06-20T13:41

2023-06-20T18:22

хорошие новости

происшествия

тункинский район

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС."Девушка 18 дней бродила в лесу. <...> Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. — Прим. ред.) живой", — говорится в релизе.По данным спасателей, местная жительница 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов.Как именно ей удалось выжить после двух с половиной недель в диких условиях, не уточняется. Девушку передали врачам в удовлетворительном состоянии. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.

https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html

тункинский район

республика бурятия

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Влада Копылова

происшествия, тункинский район, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)