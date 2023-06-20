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В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила - РИА Новости, 20.06.2023
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила
В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:41
2023-06-20T13:41
2023-06-20T18:22
хорошие новости
происшествия
тункинский район
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС."Девушка 18 дней бродила в лесу. <...> Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. — Прим. ред.) живой", — говорится в релизе.По данным спасателей, местная жительница 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов.Как именно ей удалось выжить после двух с половиной недель в диких условиях, не уточняется. Девушку передали врачам в удовлетворительном состоянии. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.
https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тункинский район, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Тункинский район, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила
В Бурятии нашли живой девушку, которая заблудилась и 18 дней бродила по лесу