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В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила - РИА Новости, 20.06.2023
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Хорошие новости
 
13:41 20.06.2023 (обновлено: 18:22 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила - РИА Новости, 20.06.2023
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила
В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:41
2023-06-20T18:22
хорошие новости
происшествия
тункинский район
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС."Девушка 18 дней бродила в лесу. &lt;...&gt; Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. — Прим. ред.) живой", — говорится в релизе.По данным спасателей, местная жительница 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов.Как именно ей удалось выжить после двух с половиной недель в диких условиях, не уточняется. Девушку передали врачам в удовлетворительном состоянии. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.
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тункинский район
республика бурятия
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Влада Копылова
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происшествия, тункинский район, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Тункинский район, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила

В Бурятии нашли живой девушку, которая заблудилась и 18 дней бродила по лесу

© МЧС РоссииОказание помощи девушке, которая провела 18 дней в лесу в Бурятии. Кадр видео
Оказание помощи девушке, которая провела 18 дней в лесу в Бурятии. Кадр видео
© МЧС России
Оказание помощи девушке, которая провела 18 дней в лесу в Бурятии. Кадр видео
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 20 июн — РИА Новости. В Бурятии спасли девушку, которая пропала 18 дней назад в Тункинском районе, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Девушка 18 дней бродила в лесу. <...> Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. — Прим. ред.) живой", — говорится в релизе.
По данным спасателей, местная жительница 1994 года рождения заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов.
Как именно ей удалось выжить после двух с половиной недель в диких условиях, не уточняется. Девушку передали врачам в удовлетворительном состоянии. За время поисков спасатели обследовали свыше 130 квадратных километров леса.
Сотрудники МЧС спасли пятерых детей в Таганрогском заливе. Кадр видео
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Хорошие новостиПроисшествияТункинский районРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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