https://ria.ru/20230620/devochka-1879278363.html
В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка
В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка - РИА Новости, 20.06.2023
В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка
Двенадцатилетняя девочка, спасая брата, утонула в шамбо (емкость, используемая для накапливания бытовых стоков канализации) в поселке Сита Хабаровского края,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:18
2023-06-20T09:18
2023-06-20T10:21
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, спасая брата, утонула в шамбо (емкость, используемая для накапливания бытовых стоков канализации) в поселке Сита Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. Как уточнили в надзорном ведомстве, инцидент произошел накануне вечером. "В поселке Сита района имени Лазо во дворе жилого дома 12-летняя девочка, спасая своего малолетнего брата, опрокинулась в колодец вниз головой, что привело к ее гибели", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту происшествия начата проверка. Прокуратура района имени Лазо даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщило позже, что Вяземским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html
https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка
В поселке Сита Хабаровского края девочка, спасая брата, утонула в емкости для сточных вод
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости.
Двенадцатилетняя девочка, спасая брата, утонула в шамбо (емкость, используемая для накапливания бытовых стоков канализации) в поселке Сита Хабаровского края, сообщает прокуратура региона
.
Как уточнили в надзорном ведомстве, инцидент произошел накануне вечером.
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"В поселке Сита района имени Лазо во дворе жилого дома 12-летняя девочка, спасая своего малолетнего брата, опрокинулась в колодец вниз головой, что привело к ее гибели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия начата проверка. Прокуратура района имени Лазо даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщило позже, что Вяземским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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