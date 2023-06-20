https://ria.ru/20230620/devochka-1879278363.html

В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка

В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка - РИА Новости, 20.06.2023

В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка

Двенадцатилетняя девочка, спасая брата, утонула в шамбо (емкость, используемая для накапливания бытовых стоков канализации) в поселке Сита Хабаровского края,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:18

2023-06-20T09:18

2023-06-20T10:21

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, спасая брата, утонула в шамбо (емкость, используемая для накапливания бытовых стоков канализации) в поселке Сита Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. Как уточнили в надзорном ведомстве, инцидент произошел накануне вечером. "В поселке Сита района имени Лазо во дворе жилого дома 12-летняя девочка, спасая своего малолетнего брата, опрокинулась в колодец вниз головой, что привело к ее гибели", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту происшествия начата проверка. Прокуратура района имени Лазо даст оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщило позже, что Вяземским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html

https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край