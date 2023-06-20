https://ria.ru/20230620/debosh-1879301831.html
Взорвавший петарды в банке в Химках объяснил причину своего поступка
Взорвавший петарды в банке в Химках объяснил причину своего поступка - РИА Новости, 20.06.2023
Взорвавший петарды в банке в Химках объяснил причину своего поступка
Москвич, устроивший дебош с петардами в банке в подмосковных Химках, объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:36
2023-06-20T11:36
2023-06-20T11:36
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москвич, устроивший дебош с петардами в банке в подмосковных Химках, объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в своем телеграм-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что 19-летний москвич устроил в банке в Химках дебош с петардами, ведя прямой эфир в интернете, сейчас он задержан. "По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на улице Московская коробку с фейерверком. Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков "телефонных мошенников", - говорится в сообщении. По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по этому факту.
https://ria.ru/20230331/shkolnik-1862226588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
Взорвавший петарды в банке в Химках объяснил причину своего поступка
Взорвавший петарды в банке в Химках заявил, что хотел избавиться от телефонных аферистов