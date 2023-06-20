https://ria.ru/20230620/debosh-1879296714.html

В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке

В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке - РИА Новости, 20.06.2023

В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке

В Химках девятнадцатилетний москвич устроил дебош с петардами в банке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:08

2023-06-20T11:08

2023-06-20T14:54

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Химках девятнадцатилетний москвич устроил дебош с петардами в банке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В отделение банка в Химках ворвался житель столицы, предварительно, 19 лет", — сказал собеседник агентства.По его словам, в помещении банка он взорвал петарды, при этом ведя прямой эфир в интернете.Юношу задержали, сейчас его допрашивают.При инциденте никто не пострадал.

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

химки

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, химки, московская область (подмосковье)