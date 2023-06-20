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В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке
В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке - РИА Новости, 20.06.2023
В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке
В Химках девятнадцатилетний москвич устроил дебош с петардами в банке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:08
2023-06-20T11:08
2023-06-20T14:54
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Химках девятнадцатилетний москвич устроил дебош с петардами в банке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В отделение банка в Химках ворвался житель столицы, предварительно, 19 лет", — сказал собеседник агентства.По его словам, в помещении банка он взорвал петарды, при этом ведя прямой эфир в интернете.Юношу задержали, сейчас его допрашивают.При инциденте никто не пострадал.
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
химки
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
В Химках 19-летний москвич устроил дебош с петардами в банке
В подмосковных Химках в отделении банка прогремел взрыв из-за брошенных петард
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Химках девятнадцатилетний москвич устроил дебош с петардами в банке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В отделение банка в Химках ворвался житель столицы, предварительно, 19 лет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в помещении банка он взорвал петарды, при этом ведя прямой эфир в интернете.
Юношу задержали, сейчас его допрашивают.
При инциденте никто не пострадал.
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