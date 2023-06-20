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Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов - РИА Новости, 20.06.2023
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03:20 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/dagestan-1879262508.html
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов - РИА Новости, 20.06.2023
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов
Дагестан в условиях санкций в отношении России наращивает торгово-экономические связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), товарооборот с... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:20
2023-06-20T03:20
иран
ирак
азербайджан
экономика
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Дагестан в условиях санкций в отношении России наращивает торгово-экономические связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), товарооборот с ними за 2022 год вырос на 66%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меликов. "В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Товарооборот с ними вырос на 66%, в том числе за счет увеличения в 2,3 раза экспорта и на 14% - импорта. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Эмираты, Ливан, Иорданию", - рассказал Меликов. В целом республика в прошлом году осуществляла торговые связи с более чем 70 странами. По словам главы региона, основными торговыми партнерами Дагестана остаются Иран, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак, Китай.
https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878677864.html
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иран, ирак, азербайджан, экономика, сергей меликов
Иран, Ирак, Азербайджан, Экономика, Сергей Меликов
Товарооборот Дагестана со странами исламского мира вырос на 66 процентов

Глава Дагестана Меликов: товарооборот со странами исламского мира вырос на 66 процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПорт Махачкалы
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Дагестан в условиях санкций в отношении России наращивает торгово-экономические связи со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), товарооборот с ними за 2022 год вырос на 66%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меликов.
"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Товарооборот с ними вырос на 66%, в том числе за счет увеличения в 2,3 раза экспорта и на 14% - импорта. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Иран, Ирак, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Эмираты, Ливан, Иорданию", - рассказал Меликов.
Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются хамскому давлению - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
16 июня, 15:34
В целом республика в прошлом году осуществляла торговые связи с более чем 70 странами. По словам главы региона, основными торговыми партнерами Дагестана остаются Иран, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак, Китай.
 
ИранИракАзербайджанЭкономикаСергей Меликов
 
 
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