https://ria.ru/20230620/chistki-1879293503.html
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины - РИА Новости, 20.06.2023
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины
В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:56
2023-06-20T10:56
2023-06-20T10:56
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "В загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины
Нарышкин: в загранучреждениях Украины идут чистки для выявления нелояльных сотрудников