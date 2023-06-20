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Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины - РИА Новости, 20.06.2023
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10:56 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/chistki-1879293503.html
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины - РИА Новости, 20.06.2023
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины
В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:56
2023-06-20T10:56
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "В загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html
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украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины

Нарышкин: в загранучреждениях Украины идут чистки для выявления нелояльных сотрудников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"В загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - говорится в сообщении.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Нарышкин заявил о "контрнаступлении НАТО" в зоне спецоперации
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УкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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