https://ria.ru/20230620/chistki-1879293503.html

Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины

Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины - РИА Новости, 20.06.2023

Нарышкин заявил о "чистках" в загранучреждениях Украины

В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:56

2023-06-20T10:56

2023-06-20T10:56

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В загранучреждениях Украины идут "чистки", направленные на выявление нелояльных сотрудников и их досрочное возвращение на родину, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "В загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)