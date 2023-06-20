https://ria.ru/20230620/buzova-1879301062.html

В Сети обвинили Бузову в нечестном финале шоу "Новые звезды в Африке"

В Сети обвинили Бузову в нечестном финале шоу "Новые звезды в Африке" - РИА Новости, 20.06.2023

В Сети обвинили Бузову в нечестном финале шоу "Новые звезды в Африке"

В Сети затравили Ольгу Бузову за то, что в финале шоу "Новые звезды в Африке" оказались ее близкие друзья – рэпер ST (Александр Степанов) и блогер Мария... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:11

2023-06-20T12:11

2023-06-20T12:12

шоубиз

африка

st (александр степанов)

ольга бузова

знаменитости

слухи

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Сети затравили Ольгу Бузову за то, что в финале шоу "Новые звезды в Африке" оказались ее близкие друзья – рэпер ST (Александр Степанов) и блогер Мария Погребняк. В комментариях зрители написали, что третий сезон популярного проекта на ТНТ, на их взгляд, получился постановочным и наигранным. "Сезон "Бузова и ее друзья". В следующем пусть ее родственники участвуют", "Нет доверия ее словам. Проект – постановка", "Не понравился сезон. Игра какая-то", "Кто бы сомневался! Или Маша или Саша. Остались только подружка и друг", – возмутились комментаторы.Телеведущая попыталась оправдаться, разместив на своей странице в соцсети пост с пояснениями. "За весь сезон я обняла Машу два раза! Мы не общались за кадром, ни с Саней, ни с Машей. Я профессионал, а мои друзья порядочные люди, и играли честно. Как же радостно, что у меня такие друзья! Которые реально познакомились только на шоу", – написала знаменитость. Она также поздравила Степанова с победой и поддержала Погребняк. Друзья Бузовой на слухи о своей якобы нечестной игре не отреагировали. Ранее в финал шоу "Новые звезды в Африке" вышли три участника – ST, Наталья Бардо и Мария Погребняк. В последнем испытании победил рэпер. Он получил пять миллионов рублей, которые пообещал потратить на благотворительность.

https://ria.ru/20230619/st-1879182531.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

африка, st (александр степанов), ольга бузова, знаменитости, слухи