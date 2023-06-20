https://ria.ru/20230620/britaniya-1879399026.html

Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии

Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии - РИА Новости, 20.06.2023

Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине нужна такая же быстрая трансформация институтов власти, как в случае с ее вооруженными силами. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:05

2023-06-20T17:05

2023-06-20T17:48

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине нужна такая же быстрая трансформация институтов власти, как в случае с ее вооруженными силами. "Одна из вещей, которую мы наблюдали при нашей поддержке и содействии, это очень быстрая трансформация их вооруженных сил в очень эффективный набор институтов, военных институтов, и мы хотим видеть такую же быстроту и темпы реформ их институтов власти", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Пресс-конференция транслировалась на сайте газеты Independent. По мнению Клеверли, реформы позволят Украине привлечь инвестиции.

https://ria.ru/20230617/investitsii-1878932587.html

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