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Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии - РИА Новости, 20.06.2023
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17:05 20.06.2023 (обновлено: 17:48 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/britaniya-1879399026.html
Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии
Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии - РИА Новости, 20.06.2023
Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине нужна такая же быстрая трансформация институтов власти, как в случае с ее вооруженными силами. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:05
2023-06-20T17:48
в мире
украина
сша
энтони блинкен
джеймс клеверли
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине нужна такая же быстрая трансформация институтов власти, как в случае с ее вооруженными силами. "Одна из вещей, которую мы наблюдали при нашей поддержке и содействии, это очень быстрая трансформация их вооруженных сил в очень эффективный набор институтов, военных институтов, и мы хотим видеть такую же быстроту и темпы реформ их институтов власти", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Пресс-конференция транслировалась на сайте газеты Independent. По мнению Клеверли, реформы позволят Украине привлечь инвестиции.
https://ria.ru/20230617/investitsii-1878932587.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, джеймс клеверли, великобритания
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Джеймс Клеверли, Великобритания
Украине нужно трансформировать институты власти, заявил глава МИД Британии

Глава МИД Британии Клеверли: Украине нужно быстро трансформировать институты власти

© AP Photo / Alastair GrantГлава МИД Британии Джеймс Клеверли
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине нужна такая же быстрая трансформация институтов власти, как в случае с ее вооруженными силами.
"Одна из вещей, которую мы наблюдали при нашей поддержке и содействии, это очень быстрая трансформация их вооруженных сил в очень эффективный набор институтов, военных институтов, и мы хотим видеть такую же быстроту и темпы реформ их институтов власти", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Пресс-конференция транслировалась на сайте газеты Independent.
По мнению Клеверли, реформы позволят Украине привлечь инвестиции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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17 июня, 21:27
 
В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДжеймс КлеверлиВеликобритания
 
 
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