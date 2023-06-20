https://ria.ru/20230620/brauzer-1879257229.html

В России тестируют новый браузер "Луна"

В России тестируют новый браузер "Луна" - РИА Новости, 20.06.2023

В России тестируют новый браузер "Луна"

Новый браузер "Луна" тестируется в России, его запуск планируется до конца года, приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android и позволит работать не РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T00:21

2023-06-20T00:21

2023-06-20T00:21

россия

почта банк

технологии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новый браузер "Луна" тестируется в России, его запуск планируется до конца года, приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android и позволит работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, сообщила компания "Инновационная разработка". "Браузер "Луна" – новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности", - говорится в сообщении. "Луна" находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом. Новый браузер блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. В результате сайты загружаются быстрее, а расход мобильного трафика сокращается. В "Луну" встроены отечественные сертификаты Минцифры, поэтому приложение пропускает только проверенные сайты – для пользователя они специально визуально отмечены зелёным цветом. В приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, рассказали в компании. По мере развития продукта в "Луну" будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления. "Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android", - сказано в сообщении. Компания "Инновационная разработка" занимается развитием финтех-сервисов, связанных с программами лояльности, покупками в интернете и механиками геймификации. Компания активно сотрудничает с "Почта банком" и другими рыночными игроками из сектора и ритейла по модели white label.

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россия, почта банк, технологии