https://ria.ru/20230620/brauzer-1879257229.html
В России тестируют новый браузер "Луна"
В России тестируют новый браузер "Луна" - РИА Новости, 20.06.2023
В России тестируют новый браузер "Луна"
Новый браузер "Луна" тестируется в России, его запуск планируется до конца года, приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android и позволит работать не РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:21
2023-06-20T00:21
2023-06-20T00:21
россия
почта банк
технологии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новый браузер "Луна" тестируется в России, его запуск планируется до конца года, приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android и позволит работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, сообщила компания "Инновационная разработка". "Браузер "Луна" – новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности", - говорится в сообщении. "Луна" находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом. Новый браузер блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. В результате сайты загружаются быстрее, а расход мобильного трафика сокращается. В "Луну" встроены отечественные сертификаты Минцифры, поэтому приложение пропускает только проверенные сайты – для пользователя они специально визуально отмечены зелёным цветом. В приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, рассказали в компании. По мере развития продукта в "Луну" будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления. "Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android", - сказано в сообщении. Компания "Инновационная разработка" занимается развитием финтех-сервисов, связанных с программами лояльности, покупками в интернете и механиками геймификации. Компания активно сотрудничает с "Почта банком" и другими рыночными игроками из сектора и ритейла по модели white label.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, почта банк, технологии
Россия, Почта банк, Технологии
В России тестируют новый браузер "Луна"
"Инновационная разработка": запуск браузера "Луна" в России планируется до конца года
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новый браузер "Луна" тестируется в России, его запуск планируется до конца года, приложение будет доступно на устройствах с iOS и Android и позволит работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, сообщила компания "Инновационная разработка".
«
"Браузер "Луна" – новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности", - говорится в сообщении.
"Луна" находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом. Новый браузер блокирует рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах. В результате сайты загружаются быстрее, а расход мобильного трафика сокращается.
В "Луну" встроены отечественные сертификаты Минцифры, поэтому приложение пропускает только проверенные сайты – для пользователя они специально визуально отмечены зелёным цветом. В приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами, рассказали в компании.
По мере развития продукта в "Луну" будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления.
"Запуск продукта мы планируем провести до конца года. На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android", - сказано в сообщении.
Компания "Инновационная разработка" занимается развитием финтех-сервисов, связанных с программами лояльности, покупками в интернете и механиками геймификации. Компания активно сотрудничает с "Почта банком
" и другими рыночными игроками из сектора и ритейла по модели white label.
"Ростелеком" сообщил о проблемах с доступом к зарубежным интернет-ресурсам