https://ria.ru/20230620/braki-1879327403.html

Парламент Эстонии узаконил однополые браки

Парламент Эстонии узаконил однополые браки - РИА Новости, 20.06.2023

Парламент Эстонии узаконил однополые браки

Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:03

2023-06-20T13:03

2023-06-20T14:50

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эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении. Теперь в Эстонии однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, отмечает пресс-служба парламента.

https://ria.ru/20230619/belorussiya-1879155351.html

эстония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония