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Парламент Эстонии узаконил однополые браки - РИА Новости, 20.06.2023
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13:03 20.06.2023 (обновлено: 14:50 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/braki-1879327403.html
Парламент Эстонии узаконил однополые браки
Парламент Эстонии узаконил однополые браки - РИА Новости, 20.06.2023
Парламент Эстонии узаконил однополые браки
Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:03
2023-06-20T14:50
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении. Теперь в Эстонии однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, отмечает пресс-служба парламента.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
Парламент Эстонии узаконил однополые браки

Парламент Эстонии разрешил однополые браки, закон вступит в силу 1 января 2024 года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание парламента Эстонии
Здание парламента Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание парламента Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии во вторник принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Согласно принятому закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола. За это решение проголосовали 55 членов парламента, 34 были против. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Теперь в Эстонии однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Закон устанавливает принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям, отмечает пресс-служба парламента.
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