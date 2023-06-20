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Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР - РИА Новости, 20.06.2023
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14:45 20.06.2023 (обновлено: 15:26 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/bolnitsa-1879359298.html
Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР
Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР - РИА Новости, 20.06.2023
Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР
Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:45
2023-06-20T15:26
республика саха (якутия)
общество
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донецкая народная республика
айсен николаев
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Ранее о планах по открытию филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы в городе Кировское в ДНР Николаев рассказал в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. По соглашению между ДНР и республикой офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР. "Николаев в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское", - рассказали в пресс-службе. По словам главы республики, с 30 июня специалисты из Якутии посменно приступят к работе в новом филиале ЯРОКБ. "Мы привезли оборудование, необходимое для диагностики и операциях на глазах, микроскопы, щелевые лампы, факокомбайн. Открытие филиала больницы здесь сделает более доступной квалифицированную медицинскую помощь в сфере офтальмологии не только для кировчан, но и всей восточной части ДНР", - приводятся слова главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана. По информации властей Якутии, в рамках шефской помощи в прошлом году в больнице была произведена замена кровли двух корпусов медучреждения, установлен новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878431472.html
https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html
донецкая народная республика
республика саха (якутия)
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общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, айсен николаев, республика саха (якутия), якутск
Республика Саха (Якутия), Общество, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Якутск

Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР

© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на открытии филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в Кировское
Глава Якутии Айсен Николаев на открытии филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в Кировское
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее о планах по открытию филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы в городе Кировское в ДНР Николаев рассказал в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. По соглашению между ДНР и республикой офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.
«
"Николаев в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы республики, с 30 июня специалисты из Якутии посменно приступят к работе в новом филиале ЯРОКБ.
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"Мы привезли оборудование, необходимое для диагностики и операциях на глазах, микроскопы, щелевые лампы, факокомбайн. Открытие филиала больницы здесь сделает более доступной квалифицированную медицинскую помощь в сфере офтальмологии не только для кировчан, но и всей восточной части ДНР", - приводятся слова главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана.
По информации властей Якутии, в рамках шефской помощи в прошлом году в больнице была произведена замена кровли двух корпусов медучреждения, установлен новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом.

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