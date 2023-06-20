Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на открытии филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в Кировское
© Фото предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее о планах по открытию филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы в городе Кировское в ДНР Николаев рассказал в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. По соглашению между ДНР и республикой офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.
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"Николаев в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы республики, с 30 июня специалисты из Якутии посменно приступят к работе в новом филиале ЯРОКБ.
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"Мы привезли оборудование, необходимое для диагностики и операциях на глазах, микроскопы, щелевые лампы, факокомбайн. Открытие филиала больницы здесь сделает более доступной квалифицированную медицинскую помощь в сфере офтальмологии не только для кировчан, но и всей восточной части ДНР", - приводятся слова главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана.
По информации властей Якутии, в рамках шефской помощи в прошлом году в больнице была произведена замена кровли двух корпусов медучреждения, установлен новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом.
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