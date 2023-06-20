https://ria.ru/20230620/bolnitsa-1879359298.html

Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР

Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР - РИА Новости, 20.06.2023

Филиал Якутской офтальмологической больницы открыл глава региона в ДНР

Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:45

2023-06-20T14:45

2023-06-20T15:26

республика саха (якутия)

общество

здоровье - общество

донецкая народная республика

айсен николаев

республика саха (якутия)

якутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879368643_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_ec064f2e4dc653fbcf586f1a544ef13d.jpg

ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Ранее о планах по открытию филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы в городе Кировское в ДНР Николаев рассказал в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. По соглашению между ДНР и республикой офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР. "Николаев в ходе рабочей поездки в ДНР открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское", - рассказали в пресс-службе. По словам главы республики, с 30 июня специалисты из Якутии посменно приступят к работе в новом филиале ЯРОКБ. "Мы привезли оборудование, необходимое для диагностики и операциях на глазах, микроскопы, щелевые лампы, факокомбайн. Открытие филиала больницы здесь сделает более доступной квалифицированную медицинскую помощь в сфере офтальмологии не только для кировчан, но и всей восточной части ДНР", - приводятся слова главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивана Луцкана. По информации властей Якутии, в рамках шефской помощи в прошлом году в больнице была произведена замена кровли двух корпусов медучреждения, установлен новый лифт. В этом году больница оснащена современным медоборудованием, в том числе анестезиологическим аппаратом.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878431472.html

https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, айсен николаев, республика саха (якутия), якутск