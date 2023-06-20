https://ria.ru/20230620/boguslaev-1879401716.html

СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву

СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву - РИА Новости, 20.06.2023

СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:15

2023-06-20T17:15

2023-06-20T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вячеслав богуслаев

мотор сич

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102291/15/1022911553_0:201:640:561_1920x0_80_0_0_86c5e372294747cef3ec16cc34960777.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский телеканал "Эспрессо". "Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева... Суд продлил действие меры пресечения до 17 июля 2023 года", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр