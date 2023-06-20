https://ria.ru/20230620/boguslaev-1879401716.html
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:15
2023-06-20T17:15
2023-06-20T17:15
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский телеканал "Эспрессо". "Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева... Суд продлил действие меры пресечения до 17 июля 2023 года", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву
"Эспрессо": украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву до 17 июля