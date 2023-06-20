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СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/boguslaev-1879401716.html
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:15
2023-06-20T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вячеслав богуслаев
мотор сич
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский телеканал "Эспрессо". "Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева... Суд продлил действие меры пресечения до 17 июля 2023 года", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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в мире, украина, россия, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву

"Эспрессо": украинский суд продлил арест экс-президенту "Мотор Сич" Богуслаеву до 17 июля

© Фото : Мотор СичПрезидент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Мотор Сич
Президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева до 17 июля, сообщает во вторник украинский телеканал "Эспрессо".
"Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева... Суд продлил действие меры пресечения до 17 июля 2023 года", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВячеслав БогуслаевМотор СичСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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