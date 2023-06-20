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Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов
Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2023
Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов
ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:30
2023-06-20T15:30
2023-06-20T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Еврокомиссия во вторник представила стратегию по обеспечению экономической безопасности Евросоюза, которая также предусматривает разработку мер по защите цепочек поставок критически важных ресурсов."Сегодня я, будучи представителем ЕС по безопасности и обороне, осознаю, что для того, чтобы произвести то количество боеприпасов, в которых нуждается Украина, нам не хватает критически важных материалов", - заявил он на пресс-конференции, где была представлена европейская стратегия по экономической безопасности.
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Еврокомиссия
Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов
Боррель: ЕС не хватает ресурсов для производства нужного количества боеприпасов для Киева