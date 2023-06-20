https://ria.ru/20230620/boepripasy-1879370911.html

Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов

Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2023

Боррель заявил, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов

ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:30

2023-06-20T15:30

2023-06-20T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства достаточного количества боеприпасов для Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Еврокомиссия во вторник представила стратегию по обеспечению экономической безопасности Евросоюза, которая также предусматривает разработку мер по защите цепочек поставок критически важных ресурсов."Сегодня я, будучи представителем ЕС по безопасности и обороне, осознаю, что для того, чтобы произвести то количество боеприпасов, в которых нуждается Украина, нам не хватает критически важных материалов", - заявил он на пресс-конференции, где была представлена европейская стратегия по экономической безопасности.

https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, еврокомиссия