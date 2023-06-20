https://ria.ru/20230620/bezhenka-1879263989.html

"Наглая" беженка с Украины шокировала немцев

"Наглая" беженка с Украины шокировала немцев - РИА Новости, 20.06.2023

"Наглая" беженка с Украины шокировала немцев

Читателей немецкой газеты Die Welt разгневали откровения бежавшей в Германию украинки, которая отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T04:17

2023-06-20T04:17

2023-06-20T14:44

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читателей немецкой газеты Die Welt разгневали откровения бежавшей в Германию украинки, которая отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран.В статье издания, посвященной проблемам с трудоустройством украинцев в Германии, приводятся комментарии киевлянки Ольги, которая в прошлом году приехала в Берлин с девятилетним сыном.Она пожаловалась, что "украинкам не предлагают хорошо оплачиваемую работу", а из-за учебы сына в школе она может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро. "Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час", — заявила женщина.Ее слова вызвали резкую реакцию со стороны читателей Die Welt."Не могу сказать, что у меня положительный опыт от общения с украинцами. Я вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или не платить вообще. <…> Но, конечно, верх наглости — это то, о чем написано в этой статье. Как понимать слова об "беженцах-арабах"? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это чистейшей воды расизм!" — возмутился Marc Mu."И почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет! А получается так: кто-то бежит от войны, получает от нас все (крышу над головой, деньги на пропитание, одежду, возможность проводить досуг и т. д.). А потом этот кто-то начинает предъявлять претензии: выбирает, какую работу хочет получить, сколько зарабатывать, и это вместо того, чтобы сказать "спасибо" за безопасную и достойную жизнь, которую ему предоставили задаром", — подчеркнул Double A."Я знаю одну украинку в Германии. Она уже год здесь и все еще почти не говорит по-немецки, хотя ходила на множество курсов. По-английски тоже не говорит. Она — из Киева, там у нее был салон красоты, но дела шли неважно. Тут она прекрасно живет на пособие по безработице", — написал Rüdiger A."Если кто-то не платит тут налоги, то, конечно, он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла", — заметил Peter D."Добро пожаловать в Германию! Тут ВСЕ так живут. Хорошо, что вы желаете иметь высокооплачиваемую работу. Но не все желания исполняются. Но ведь за счет немецких налогоплательщиков тут можно жить припеваючи", — указал Lucky L.По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев превышает миллион человек.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html

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в мире, германия, украина