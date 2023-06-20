https://ria.ru/20230620/bespilotniki-1879308284.html

В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников

В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников - РИА Новости, 20.06.2023

В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников

Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:55

2023-06-20T11:55

2023-06-20T11:57

технологии

петрозаводск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730131117_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_51c13054d5cacf41828f5bd8de894297.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем телеграм-канале. "В Петрозаводске в течение 2023 года будет создан центр по производству беспилотников и обучению робототехнике. Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них. Также организуют производство и ремонт таких аппаратов, разработку программ, обучение операторов и инженеров для них", - рассказал чиновник.По его словам, беспилотники будут оснащены системой точной посадки и смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров. Их производство планируют запустить уже в июле этого года. На создание многофункционального инженерного центра Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем ООО "Инженерный центр "ИЛМА".

https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, петрозаводск