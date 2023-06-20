https://ria.ru/20230620/bespilotniki-1879308284.html
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников - РИА Новости, 20.06.2023
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников
Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:55
2023-06-20T11:55
2023-06-20T11:57
технологии
петрозаводск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730131117_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_51c13054d5cacf41828f5bd8de894297.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем телеграм-канале. "В Петрозаводске в течение 2023 года будет создан центр по производству беспилотников и обучению робототехнике. Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них. Также организуют производство и ремонт таких аппаратов, разработку программ, обучение операторов и инженеров для них", - рассказал чиновник.По его словам, беспилотники будут оснащены системой точной посадки и смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров. Их производство планируют запустить уже в июле этого года. На создание многофункционального инженерного центра Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем ООО "Инженерный центр "ИЛМА".
https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730131117_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_835d2647002a2be753caf3075ef52eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, петрозаводск
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников и обучению робототехнике