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В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников - РИА Новости, 20.06.2023
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11:55 20.06.2023 (обновлено: 11:57 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/bespilotniki-1879308284.html
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников - РИА Новости, 20.06.2023
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников
Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:55
2023-06-20T11:57
технологии
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем телеграм-канале. &quot;В Петрозаводске в течение 2023 года будет создан центр по производству беспилотников и обучению робототехнике. Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них. Также организуют производство и ремонт таких аппаратов, разработку программ, обучение операторов и инженеров для них&quot;, - рассказал чиновник.По его словам, беспилотники будут оснащены системой точной посадки и смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров. Их производство планируют запустить уже в июле этого года. На создание многофункционального инженерного центра Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем ООО "Инженерный центр "ИЛМА".
https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html
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технологии, петрозаводск
Технологии, Петрозаводск
В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников

В Петрозаводске создадут центр по производству беспилотников и обучению робототехнике

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Петрозаводск. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Центр по производству беспилотников и обучению робототехнике создадут в Петрозаводске в этом году, написал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в своем телеграм-канале.
«

"В Петрозаводске в течение 2023 года будет создан центр по производству беспилотников и обучению робототехнике. Центр будет собирать информацию о технических задачах в сфере беспилотных летательных аппаратов и искать современные инженерные решения для них. Также организуют производство и ремонт таких аппаратов, разработку программ, обучение операторов и инженеров для них", - рассказал чиновник.

По его словам, беспилотники будут оснащены системой точной посадки и смогут приземляться в заданную точку с точностью до 30 сантиметров. Их производство планируют запустить уже в июле этого года.
На создание многофункционального инженерного центра Фонд венчурных инвестиций Карелии выдал льготный заем ООО "Инженерный центр "ИЛМА".
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