https://ria.ru/20230620/bespilotnik-1879280767.html

На севере Крыма посадили украинский беспилотник, пострадавших нет

На севере Крыма посадили украинский беспилотник, пострадавших нет - РИА Новости, 20.06.2023

На севере Крыма посадили украинский беспилотник, пострадавших нет

На севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы ночью подавили и приземлили вражеский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:36

2023-06-20T09:36

2023-06-20T10:47

специальная военная операция на украине

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. На севере Крыма средствами радиоэлектронной борьбы ночью подавили и приземлили вражеский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале."Пострадавших и разрушений нет", — уточнил он.Глава республики также призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Крым и Севастополь.Так, накануне на севере полуострова сбили два беспилотника, летевшие на малой высоте. На прошлой неделе, 15 июня, регион пытались атаковать девять БПЛА, но все дроны сбили или посадили. При этом один из них сдетонировал, но никто не пострадал.Шестого июня украинский БПЛА посадили на востоке полуострова с помощью средств РЭБ. За два дня до этого, 4 июня, Киев предпринял массированную ночную атаку беспилотниками на Крым, российские военные сбили пять БПЛА, а еще четыре заглушили. При атаке никто не пострадал.На полуострове бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html

https://ria.ru/20230620/udar-1879279758.html

республика крым

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Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия