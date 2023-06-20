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Сын президента США признался в налоговых нарушениях - РИА Новости, 20.06.2023
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16:55 20.06.2023 (обновлено: 19:31 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/bayden-1879394767.html
Сын президента США признался в налоговых нарушениях
Сын президента США признался в налоговых нарушениях - РИА Новости, 20.06.2023
Сын президента США признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:55
2023-06-20T19:31
в мире
сша
делавэр
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в судебной базе. &quot;Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации&quot;, — говорится в документе Минюста.Как следует из опубликованных материалов, Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что также нарушает закон. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры, сообщило ведомство. По делам, связанным с наркотиками, речь может идти о курсе реабилитации или иной помощи, но этот вопрос в документе не уточняется.
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Сын президента США признался в налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден признал вину по трем обвинениям

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в судебной базе.
«

"Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации", — говорится в документе Минюста.

Как следует из опубликованных материалов, Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов".
Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что также нарушает закон. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры, сообщило ведомство. По делам, связанным с наркотиками, речь может идти о курсе реабилитации или иной помощи, но этот вопрос в документе не уточняется.
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