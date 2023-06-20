https://ria.ru/20230620/bayden-1879394767.html

Сын президента США признался в налоговых нарушениях

Сын президента США признался в налоговых нарушениях - РИА Новости, 20.06.2023

Сын президента США признался в налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:55

2023-06-20T16:55

2023-06-20T19:31

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в судебной базе. "Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации", — говорится в документе Минюста.Как следует из опубликованных материалов, Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что также нарушает закон. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры, сообщило ведомство. По делам, связанным с наркотиками, речь может идти о курсе реабилитации или иной помощи, но этот вопрос в документе не уточняется.

https://ria.ru/20230510/bayden-1870831108.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, делавэр, хантер байден