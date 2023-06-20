Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет
Байден заявил, что о внешней политике знает не меньше Киссинджера и занимается ей 207 лет
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг.
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"Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе (экс-госсекретарь Генри. — Прим. ред.) Киссинджер. <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — приводит агентство слова Байдена во время выступления в Калифорнии.
При этом Блумберг указало, что 80-летний президент США пошутил о своем возрасте.
Недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось сто лет. Инициатор и главный исполнитель разрядки в отношениях США и СССР, приведшей к снижению глобальной напряженности, дипломат, помимо всего прочего, открыл путь к заключению ряда важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями.
Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.