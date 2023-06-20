https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html

Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет

Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет - РИА Новости, 20.06.2023

Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет

Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:04

2023-06-20T10:04

2023-06-20T11:44

в мире

сша

генри киссинджер

джо байден

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг. "Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе (экс-госсекретарь Генри. — Прим. ред.) Киссинджер. <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — приводит агентство слова Байдена во время выступления в Калифорнии.При этом Блумберг указало, что 80-летний президент США пошутил о своем возрасте. Недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось сто лет. Инициатор и главный исполнитель разрядки в отношениях США и СССР, приведшей к снижению глобальной напряженности, дипломат, помимо всего прочего, открыл путь к заключению ряда важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями.Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.

https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, генри киссинджер, джо байден