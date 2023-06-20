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Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет - РИА Новости, 20.06.2023
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10:04 20.06.2023 (обновлено: 11:44 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/bayden-1879284538.html
Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет
Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет - РИА Новости, 20.06.2023
Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет
Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:04
2023-06-20T11:44
в мире
сша
генри киссинджер
джо байден
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг. &quot;Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе (экс-госсекретарь Генри. — Прим. ред.) Киссинджер. &lt;...&gt; Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет&quot;, — приводит агентство слова Байдена во время выступления в Калифорнии.При этом Блумберг указало, что 80-летний президент США пошутил о своем возрасте. Недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось сто лет. Инициатор и главный исполнитель разрядки в отношениях США и СССР, приведшей к снижению глобальной напряженности, дипломат, помимо всего прочего, открыл путь к заключению ряда важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями.Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
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в мире, сша, генри киссинджер, джо байден
В мире, США, Генри Киссинджер, Джо Байден
Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет

Байден заявил, что о внешней политике знает не меньше Киссинджера и занимается ей 207 лет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Блумберг.
«

"Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе (экс-госсекретарь Генри. — Прим. ред.) Киссинджер. <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — приводит агентство слова Байдена во время выступления в Калифорнии.

При этом Блумберг указало, что 80-летний президент США пошутил о своем возрасте.
Недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось сто лет. Инициатор и главный исполнитель разрядки в отношениях США и СССР, приведшей к снижению глобальной напряженности, дипломат, помимо всего прочего, открыл путь к заключению ряда важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями.
Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст
1 июня, 22:45
 
В миреСШАГенри КиссинджерДжо Байден
 
 
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