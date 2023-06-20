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Океанолог оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
13:55 20.06.2023 (обновлено: 16:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879348426.html
Океанолог оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа
Океанолог оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Океанолог оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа
Спасти экипаж пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа на глубине более 3,5 километров, где находятся обломки "Титаника", будет невозможно,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:55
2023-06-20T16:29
атлантический океан
происшествия
в мире
мгу имени м. в. ломоносова
туризм
новости - туризм
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасти экипаж пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа на глубине более 3,5 километров, где находятся обломки "Титаника", будет невозможно, если только сам аппарат не всплывет на поверхность, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов)."Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе - это нереально. Если они сами не всплывут, спасти их уже будет невозможно", - сказал Мухаметов."Самое сложное в этой операции – глубина. Там больше 3,5 километров. На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", - пояснил ученый, добавив, что провести удачную спасательную операцию на такой глубине еще не удавалось никому.По словам специалиста, шансы на спасение у экипажа появятся, если батискаф поднимется ближе к поверхности океана. В таком случае патрульные самолеты смогут обнаружить аппарат, появится возможность направить к нему судно и "скинуть" спасательный набор.Эксперт добавил, что успешная спасательная операция на самой большой глубине была проведена в 1973 году. Тогда подводную лодку, в которой находилось двое человек, подняли на поверхность с глубины 480 метров. Экипаж провел взаперти 76 часов.Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что батискаф мог застрять в обломках "Титаника". Также он выдвинул версию о неисправности в системе воздушного вытеснения балласта.
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879243950.html
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атлантический океан, происшествия, в мире, мгу имени м. в. ломоносова, новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
Атлантический океан, Происшествия, В мире, МГУ имени М. В. Ломоносова, Туризм, Новости - Туризм, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Океанолог оценил шансы на спасение экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

Океанолог Мухаметов назвал спасение экипажа пропавшего батискафа на глубине невозможным

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOСудно береговой охраны США в порту Бостона
Судно береговой охраны США в порту Бостона - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Судно береговой охраны США в порту Бостона. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасти экипаж пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа на глубине более 3,5 километров, где находятся обломки "Титаника", будет невозможно, если только сам аппарат не всплывет на поверхность, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Фрагмент парохода Титаник
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
Вчера, 01:01
"Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе - это нереально. Если они сами не всплывут, спасти их уже будет невозможно", - сказал Мухаметов.
«
"Самое сложное в этой операции – глубина. Там больше 3,5 километров. На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", - пояснил ученый, добавив, что провести удачную спасательную операцию на такой глубине еще не удавалось никому.
По словам специалиста, шансы на спасение у экипажа появятся, если батискаф поднимется ближе к поверхности океана. В таком случае патрульные самолеты смогут обнаружить аппарат, появится возможность направить к нему судно и "скинуть" спасательный набор.
Эксперт добавил, что успешная спасательная операция на самой большой глубине была проведена в 1973 году. Тогда подводную лодку, в которой находилось двое человек, подняли на поверхность с глубины 480 метров. Экипаж провел взаперти 76 часов.
Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что батискаф мог застрять в обломках "Титаника". Также он выдвинул версию о неисправности в системе воздушного вытеснения балласта.
Судно береговой охраны США в порту Бостона - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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19 июня, 21:01
 
ТуризмАтлантический океанПроисшествияВ миреМГУ имени М. В. ЛомоносоваНовости - ТуризмПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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