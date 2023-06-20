https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html

Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"

Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника" - РИА Новости, 20.06.2023

Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"

Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T01:01

2023-06-20T01:01

2023-06-20T16:29

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.Ранее стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф компании OceanGate Expedition, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа."Это действительно очень тревожно”, - сказал он, заметив, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство".По его словам, "оптимистичный" вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно могло потерять связь с поверхностью, оставаясь исправным. "Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии", - указал Пэрри.При этом бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил Mirror, что маловероятно, что батискаф успеют найти "вовремя" с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 8.00 мск в четверг. "Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно", - добавил он.Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Сотрудник службы в интервью телеканалу Fox сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.

https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879250959.html

https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html

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в мире, сша, атлантический океан, новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа