Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках "Титаника"
Фрагмент парохода "Титаник". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.
Ранее стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф компании OceanGate Expedition, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа.
"Это действительно очень тревожно”, - сказал он, заметив, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство".
По его словам, "оптимистичный" вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно могло потерять связь с поверхностью, оставаясь исправным. "Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии", - указал Пэрри.
При этом бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил Mirror, что маловероятно, что батискаф успеют найти "вовремя" с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 8.00 мск в четверг. "Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно", - добавил он.
Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Сотрудник службы в интервью телеканалу Fox сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.