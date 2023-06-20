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Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника" - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
01:01 20.06.2023 (обновлено: 16:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника" - РИА Новости, 20.06.2023
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:01
2023-06-20T16:29
в мире
сша
атлантический океан
туризм
новости - туризм
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.Ранее стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф компании OceanGate Expedition, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа."Это действительно очень тревожно”, - сказал он, заметив, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство".По его словам, "оптимистичный" вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно могло потерять связь с поверхностью, оставаясь исправным. "Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии", - указал Пэрри.При этом бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил Mirror, что маловероятно, что батискаф успеют найти "вовремя" с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 8.00 мск в четверг. "Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно", - добавил он.Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Сотрудник службы в интервью телеканалу Fox сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879250959.html
https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html
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в мире, сша, атлантический океан, новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Атлантический океан, Туризм, Новости - Туризм, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"

Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках "Титаника"

© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент парохода "Титаник"
Фрагмент парохода Титаник
© Public domain/NOAA/IFE/URI
Фрагмент парохода "Титаник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пропавший в районе крушения "Титаника" батискаф мог столкнуться с "катастрофической аварией", к примеру, застрять среди его обломков, заявил Mirror британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.
Ранее стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф компании OceanGate Expedition, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа.
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"Это действительно очень тревожно”, - сказал он, заметив, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство".
По его словам, "оптимистичный" вариант причины пропажи батискафа заключается в том, что судно могло потерять связь с поверхностью, оставаясь исправным. "Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках "Титаника". Это действительно могло привести к катастрофической аварии", - указал Пэрри.
При этом бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил Mirror, что маловероятно, что батискаф успеют найти "вовремя" с учетом того, что кислород на аппарате должен закончиться в районе 8.00 мск в четверг. "Я могу сказать, что спасение на глубине маловероятно", - добавил он.
Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Сотрудник службы в интервью телеканалу Fox сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.
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