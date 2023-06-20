СБУ заочно обвинила внештатного автора РИА Новости
СБУ заочно предъявила обвинение внештатному автору сайта РИА Новости Сергею Савчуку
© Фото : из личного архиваСергей Савчук
© Фото : из личного архива
Сергей Савчук. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение внештатному автору РИА Новости Сергею Савчуку, сообщило ведомство в Telegram-канале.
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"Задокументирована подрывная деятельность гражданина России Сергея Савчука — пропагандиста российских информресурсов РИА Новости и "Звезда", — говорится в публикации.
В частности, его обвиняют в героизации российских военных в своих каналах на YouTube и в Telegram. Украинская спецслужба завела против Савчука уголовное дело по статье "Пропаганда войны".
Сам журналист рассказал РИА Новости, что сотрудники СБУ приходили с обыском в квартиру его родителей, которые живут в городе Хмельницкий на западе страны. По его словам, это произошло еще в апреле. Тогда сотрудники спецслужб изъяли планшет и ноутбук.
Савчук добавил, что обыск также провели и в частном доме родителей. Он отметил, что, скорее всего, СБУ формально отрабатывала процедуру проведения этого мероприятия. Собеседник агентства также подчеркнул, что не планирует ехать на территорию Украины.
Служба безопасности Украины неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело.
При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.