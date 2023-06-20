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Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС - РИА Новости, 20.06.2023
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08:24 20.06.2023 (обновлено: 09:09 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС - РИА Новости, 20.06.2023
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:24
2023-06-20T09:09
пмэф-2023
экономика
россия
китай
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов. "Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении", - сказал Давыдов. По его словам, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром. "Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек", - добавил он.
https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html
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экономика, россия, китай, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Китай, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС

Врио главы ФТС Давыдов: импорт автомобилей из Китая за январь-май практически утроился

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Автомобиль Geely - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов.
"Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении", - сказал Давыдов.
По его словам, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром. "Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек", - добавил он.
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Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияКитайРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)ПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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