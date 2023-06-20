https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС - РИА Новости, 20.06.2023
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:24
2023-06-20T08:24
2023-06-20T09:09
пмэф-2023
экономика
россия
китай
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_7bb6a2205080e079f8eac6d24b62c97c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов. "Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении", - сказал Давыдов. По его словам, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром. "Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек", - добавил он.
https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828810901_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4d8ac4ad24ef659725d8189be3d03553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Китай, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС
Врио главы ФТС Давыдов: импорт автомобилей из Китая за январь-май практически утроился
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов.
"Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении", - сказал Давыдов.
По его словам, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром. "Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек", - добавил он.
Китай стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию