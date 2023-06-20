https://ria.ru/20230620/avtomobili-1879273377.html

Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС

Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС - РИА Новости, 20.06.2023

Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС

Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:24

2023-06-20T08:24

2023-06-20T09:09

пмэф-2023

экономика

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китай

руслан давыдов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Импорт автомобилей из Китая в РФ за январь-май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года, строительной техники - почти в восемь раз, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов. "Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении", - сказал Давыдов. По его словам, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром. "Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек", - добавил он.

https://ria.ru/20230125/kitay-1847226235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), пмэф, пмэф 2023