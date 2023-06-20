https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html

Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ

Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:08

2023-06-20T05:08

2023-06-20T10:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

су-25

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал Зыбинский. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет противника, добавил Зыбинский.

https://ria.ru/20230620/su-34-1879263026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, вооруженные силы рф