https://ria.ru/20230620/aviatsiya-1879265371.html
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ
Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:08
2023-06-20T05:08
2023-06-20T10:54
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су-25
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал Зыбинский. В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет противника, добавил Зыбинский.
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вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российская авиация нанесла на Купянском направлении десять ударов по ВСУ
Российские самолеты и вертолеты нанесли на Купянском направлении десять ударов по ВСУ
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал Зыбинский.
В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет противника, добавил Зыбинский.
Источник: самолеты Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ