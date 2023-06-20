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Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков - РИА Новости, 20.06.2023
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13:04 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/apple-1879327829.html
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков - РИА Новости, 20.06.2023
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:04
2023-06-20T13:04
технологии
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 млн рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Apple",- сказал собеседник агентства. Санкция вменяемой статьи за неудаление фейков предусматриват штраф до 4 млн рублей. Детали в суде уточнить отказались, дата рассмотрения пока не назначена.
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технологии, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Apple, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков

Компании Apple впервые грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 млн рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Apple",- сказал собеседник агентства.
Санкция вменяемой статьи за неудаление фейков предусматриват штраф до 4 млн рублей. Детали в суде уточнить отказались, дата рассмотрения пока не назначена.
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