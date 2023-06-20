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Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков

Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков - РИА Новости, 20.06.2023

Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:04

2023-06-20T13:04

2023-06-20T13:04

технологии

apple

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 млн рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Apple",- сказал собеседник агентства. Санкция вменяемой статьи за неудаление фейков предусматриват штраф до 4 млн рублей. Детали в суде уточнить отказались, дата рассмотрения пока не назначена.

https://ria.ru/20230609/shtraf-1877221286.html

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технологии, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия