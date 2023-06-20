https://ria.ru/20230620/apple-1879327829.html
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков - РИА Новости, 20.06.2023
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:04
2023-06-20T13:04
2023-06-20T13:04
технологии
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол за неудаление фейков в отношении компании Apple, компании грозит штраф до 4 млн рублей, сообщили РИА Новости в суде. "В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Apple",- сказал собеседник агентства. Санкция вменяемой статьи за неудаление фейков предусматриват штраф до 4 млн рублей. Детали в суде уточнить отказались, дата рассмотрения пока не назначена.
https://ria.ru/20230609/shtraf-1877221286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_4accb5577c85b79192cb08861c69abf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Apple, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Apple грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков
Компании Apple впервые грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление фейков