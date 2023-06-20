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В России снизился уровень антисемитизма - РИА Новости, 20.06.2023
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Религия
 
18:15 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/antisemitizm-1879360232.html
В России снизился уровень антисемитизма
В России снизился уровень антисемитизма - РИА Новости, 20.06.2023
В России снизился уровень антисемитизма
Уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:15
2023-06-20T18:15
религия
россия
москва
герман захарьяев
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" со ссылкой на данные международного рейтинга "Антидиффамационной лиги". "Антидиффамационная лига" (ADL) — существующая с 1913 года авторитетная (американская – ред.) еврейская организация по борьбе с антисемитизмом — представила свой обновленный международный рейтинг "ADL 100 Global Index". Согласно данным рейтинга, уровень антисемитизма в России с 2019 года, когда проводилось предыдущее исследование, снизился более чем на 16%. Если в 2019 году показатель "антисемитской угрозы" для евреев в РФ составлял 31%, то в 2023-м — 26%. По этому показателю в рейтинге "ADL 100 Global Index" Россия сравнялась с Испанией и обошла почти все страны Центральной и Восточной Европы", – сообщили в фонде. Как пояснили в фонде, показатель "антисемитской угрозы" в 2019 году принимается за 100% – поэтому и зафиксировано снижение на 16%. Рейтинг "ADL 100 Global Index", по информации "СТМЭГИ", охватывает 102 страны и составляется на основе социологических опросов. Респондентов просят подтвердить или опровергнуть распространенные антисемитские клише. Их ответы показывают уровень антисемитских настроений в обществе. В рамках исследования в РФ случайным образом была опрошена тысяча человек. "Ежегодно уже десять лет подряд мы празднуем День Спасения и Освобождения — иудейский "аналог" 9 Мая — и мы хорошо видим, с каким уважением к этой инициативе относятся представители других конфессий и национальностей. В этом году главное официальное мероприятие праздничной программы — возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата 17 мая в Александровском саду в Москве — впервые прошло с участием представителей разных конфессий. Помимо памяти о жертвах Холокоста и нацизма, нас и живущих в России представителей других религий объединяет ответственное отношение к истории Великой Отечественной войны и роли Красной армии в Победе и разгроме нацизма", – прокомментировал это, согласившись с данными ADL, президент фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев.
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россия, москва, герман захарьяев
Религия, Россия, Москва, Герман Захарьяев
В России снизился уровень антисемитизма

Рейтинг ADL: уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Московской хоральной синагоги
Здание Московской хоральной синагоги - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" со ссылкой на данные международного рейтинга "Антидиффамационной лиги".
"Антидиффамационная лига" (ADL) — существующая с 1913 года авторитетная (американская – ред.) еврейская организация по борьбе с антисемитизмом — представила свой обновленный международный рейтинг "ADL 100 Global Index". Согласно данным рейтинга, уровень антисемитизма в России с 2019 года, когда проводилось предыдущее исследование, снизился более чем на 16%. Если в 2019 году показатель "антисемитской угрозы" для евреев в РФ составлял 31%, то в 2023-м — 26%. По этому показателю в рейтинге "ADL 100 Global Index" Россия сравнялась с Испанией и обошла почти все страны Центральной и Восточной Европы", – сообщили в фонде.
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Как пояснили в фонде, показатель "антисемитской угрозы" в 2019 году принимается за 100% – поэтому и зафиксировано снижение на 16%.
Рейтинг "ADL 100 Global Index", по информации "СТМЭГИ", охватывает 102 страны и составляется на основе социологических опросов. Респондентов просят подтвердить или опровергнуть распространенные антисемитские клише. Их ответы показывают уровень антисемитских настроений в обществе. В рамках исследования в РФ случайным образом была опрошена тысяча человек.
"Ежегодно уже десять лет подряд мы празднуем День Спасения и Освобождения — иудейский "аналог" 9 Мая — и мы хорошо видим, с каким уважением к этой инициативе относятся представители других конфессий и национальностей. В этом году главное официальное мероприятие праздничной программы — возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата 17 мая в Александровском саду в Москве — впервые прошло с участием представителей разных конфессий. Помимо памяти о жертвах Холокоста и нацизма, нас и живущих в России представителей других религий объединяет ответственное отношение к истории Великой Отечественной войны и роли Красной армии в Победе и разгроме нацизма", – прокомментировал это, согласившись с данными ADL, президент фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев.
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