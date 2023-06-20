https://ria.ru/20230620/antisemitizm-1879360232.html

В России снизился уровень антисемитизма

В России снизился уровень антисемитизма - РИА Новости, 20.06.2023

В России снизился уровень антисемитизма

Уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:15

2023-06-20T18:15

2023-06-20T18:15

религия

россия

москва

герман захарьяев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/79/1490257929_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d643277b2022b33e2778902e68347348.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Уровень антисемитизма в России с 2019 года снизился на 16%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" со ссылкой на данные международного рейтинга "Антидиффамационной лиги". "Антидиффамационная лига" (ADL) — существующая с 1913 года авторитетная (американская – ред.) еврейская организация по борьбе с антисемитизмом — представила свой обновленный международный рейтинг "ADL 100 Global Index". Согласно данным рейтинга, уровень антисемитизма в России с 2019 года, когда проводилось предыдущее исследование, снизился более чем на 16%. Если в 2019 году показатель "антисемитской угрозы" для евреев в РФ составлял 31%, то в 2023-м — 26%. По этому показателю в рейтинге "ADL 100 Global Index" Россия сравнялась с Испанией и обошла почти все страны Центральной и Восточной Европы", – сообщили в фонде. Как пояснили в фонде, показатель "антисемитской угрозы" в 2019 году принимается за 100% – поэтому и зафиксировано снижение на 16%. Рейтинг "ADL 100 Global Index", по информации "СТМЭГИ", охватывает 102 страны и составляется на основе социологических опросов. Респондентов просят подтвердить или опровергнуть распространенные антисемитские клише. Их ответы показывают уровень антисемитских настроений в обществе. В рамках исследования в РФ случайным образом была опрошена тысяча человек. "Ежегодно уже десять лет подряд мы празднуем День Спасения и Освобождения — иудейский "аналог" 9 Мая — и мы хорошо видим, с каким уважением к этой инициативе относятся представители других конфессий и национальностей. В этом году главное официальное мероприятие праздничной программы — возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата 17 мая в Александровском саду в Москве — впервые прошло с участием представителей разных конфессий. Помимо памяти о жертвах Холокоста и нацизма, нас и живущих в России представителей других религий объединяет ответственное отношение к истории Великой Отечественной войны и роли Красной армии в Победе и разгроме нацизма", – прокомментировал это, согласившись с данными ADL, президент фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев.

https://ria.ru/20230620/katoliki-1879270139.html

https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, герман захарьяев