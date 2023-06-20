https://ria.ru/20230620/altay-1879283092.html

В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза

В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза - РИА Новости, 20.06.2023

В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза

Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

горный алтай

республика алтай

чемальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879282174_0:109:1156:759_1920x0_80_0_0_2bd0d80f1fddb2e83779f81d76248399.jpg

БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. "Произошел пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм", экопарк "Сад Пионов". На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади здания, крыша обрушена, была угроза распространения на ближайшие строения", – говорится в сообщении. Пожар удалось потушить. Судя по фото, здание турбазы сгорело практически полностью. "Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – грозовой разряд молнии. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона", – отмечает пресс-служба. Пожар тушили 11 спасателей, привлекли три единицы техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.

https://ria.ru/20230612/egipet-1877786463.html

горный алтай

республика алтай

чемальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, горный алтай, республика алтай, чемальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия