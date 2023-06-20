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В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза - РИА Новости, 20.06.2023
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза
Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. "Произошел пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм", экопарк "Сад Пионов". На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади здания, крыша обрушена, была угроза распространения на ближайшие строения", – говорится в сообщении. Пожар удалось потушить. Судя по фото, здание турбазы сгорело практически полностью. "Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – грозовой разряд молнии. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона", – отмечает пресс-служба. Пожар тушили 11 спасателей, привлекли три единицы техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
https://ria.ru/20230612/egipet-1877786463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, горный алтай, республика алтай, чемальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
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В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза
В Республике Алтай из-за попадания молнии сгорела турбаза
БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости.
Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил
главк МЧС по региону.
"Произошел пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм", экопарк "Сад Пионов". На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади здания, крыша обрушена, была угроза распространения на ближайшие строения", – говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить. Судя по фото, здание турбазы сгорело практически полностью.
"Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – грозовой разряд молнии. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона", – отмечает пресс-служба.
Пожар тушили 11 спасателей, привлекли три единицы техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
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