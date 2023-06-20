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В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
10:30 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/altay-1879283092.html
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза - РИА Новости, 20.06.2023
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза
Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
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горный алтай
республика алтай
чемальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону. "Произошел пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм", экопарк "Сад Пионов". На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади здания, крыша обрушена, была угроза распространения на ближайшие строения", – говорится в сообщении. Пожар удалось потушить. Судя по фото, здание турбазы сгорело практически полностью. "Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – грозовой разряд молнии. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона", – отмечает пресс-служба. Пожар тушили 11 спасателей, привлекли три единицы техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Горный Алтай, Республика Алтай, Чемальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Горном Алтае из-за грозы сгорела турбаза

В Республике Алтай из-за попадания молнии сгорела турбаза

© Фото : ГУМЧС России по Республике АлтайПожар в Чемальском районе, урочище "Куюм" эко-парк "Сад Пионов"
Пожар в Чемальском районе, урочище Куюм эко-парк Сад Пионов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Алтай
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Турбаза сгорела в Республике Алтай из-за попадания молнии, обошлось без пострадавших, сообщил главк МЧС по региону.
"Произошел пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм", экопарк "Сад Пионов". На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади здания, крыша обрушена, была угроза распространения на ближайшие строения", – говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить. Судя по фото, здание турбазы сгорело практически полностью.
© Фото : ГУМЧС России по Республике АлтайПожар в Чемальском районе, урочище "Куюм" эко-парк "Сад Пионов"
Пожар в Чемальском районе, урочище Куюм эко-парк Сад Пионов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : ГУМЧС России по Республике Алтай
Пожар в Чемальском районе, урочище "Куюм" эко-парк "Сад Пионов"
"Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – грозовой разряд молнии. В ходе тушения пожара эвакуировано три газовых баллона", – отмечает пресс-служба.
Пожар тушили 11 спасателей, привлекли три единицы техники. На месте работало звено газодымозащитной службы.
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