https://ria.ru/20230620/aist-1879441085.html

Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы

Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы - РИА Новости, 20.06.2023

Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы

Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:12

2023-06-20T20:12

2023-06-20T20:12

франция

the coca-cola company

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain. Фотографии аиста с банкой из-под газировки на клюве ранее опубликовал в социальных сетях встретивший птицу фермер. История вызвала во Франции широкий общественный резонанс. Защитники природы обратились к мировому гиганту по производству и розливу газировки с призывом помочь в поисках аиста, который потерял возможность пить и питаться. По мнению экспертов, без экстренной помощи его дни были сочтены. Во вторник аист был замечен жителями коммуны Ля-Трюшер в департаменте Сона и Луара. Они вызвали подразделение пожарных, которые поймали птицу с помощью сети и освободили ее клюв от банки. Аист был доставлен в пожарную часть и помещен в вольер. Несмотря на ослабленное состояние он смог самостоятельно попить. В дальнейшем реабилитацией аиста займется центр охраны дикой природы Athenas. Региональное отделение Coca-Cola не принимало участие в поисках аиста. Однако представители бренда связались с французскими СМИ, чтобы выразить сожаление по поводу инцидента и рассказать об усилиях, которые предпринимает компания, чтобы ее тара собирали для переработки, а не выбрасывали как мусор.

https://ria.ru/20230517/aist-1872311104.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, the coca-cola company