Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы
Во Франции спасатели вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola
© Фото : Paul BubbaАист, застрявший в банке из-зпод Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
© Фото : Paul Bubba
Аист, застрявший в банке из-зпод Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain.
Фотографии аиста с банкой из-под газировки на клюве ранее опубликовал в социальных сетях встретивший птицу фермер. История вызвала во Франции широкий общественный резонанс. Защитники природы обратились к мировому гиганту по производству и розливу газировки с призывом помочь в поисках аиста, который потерял возможность пить и питаться. По мнению экспертов, без экстренной помощи его дни были сочтены.
Во вторник аист был замечен жителями коммуны Ля-Трюшер в департаменте Сона и Луара. Они вызвали подразделение пожарных, которые поймали птицу с помощью сети и освободили ее клюв от банки. Аист был доставлен в пожарную часть и помещен в вольер. Несмотря на ослабленное состояние он смог самостоятельно попить. В дальнейшем реабилитацией аиста займется центр охраны дикой природы Athenas.
Региональное отделение Coca-Cola не принимало участие в поисках аиста. Однако представители бренда связались с французскими СМИ, чтобы выразить сожаление по поводу инцидента и рассказать об усилиях, которые предпринимает компания, чтобы ее тара собирали для переработки, а не выбрасывали как мусор.