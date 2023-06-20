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Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы - РИА Новости, 20.06.2023
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20:12 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/aist-1879441085.html
Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы
Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы - РИА Новости, 20.06.2023
Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы
Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:12
2023-06-20T20:12
франция
the coca-cola company
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain. Фотографии аиста с банкой из-под газировки на клюве ранее опубликовал в социальных сетях встретивший птицу фермер. История вызвала во Франции широкий общественный резонанс. Защитники природы обратились к мировому гиганту по производству и розливу газировки с призывом помочь в поисках аиста, который потерял возможность пить и питаться. По мнению экспертов, без экстренной помощи его дни были сочтены. Во вторник аист был замечен жителями коммуны Ля-Трюшер в департаменте Сона и Луара. Они вызвали подразделение пожарных, которые поймали птицу с помощью сети и освободили ее клюв от банки. Аист был доставлен в пожарную часть и помещен в вольер. Несмотря на ослабленное состояние он смог самостоятельно попить. В дальнейшем реабилитацией аиста займется центр охраны дикой природы Athenas. Региональное отделение Coca-Cola не принимало участие в поисках аиста. Однако представители бренда связались с французскими СМИ, чтобы выразить сожаление по поводу инцидента и рассказать об усилиях, которые предпринимает компания, чтобы ее тара собирали для переработки, а не выбрасывали как мусор.
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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60
франция, the coca-cola company
Франция, The Coca-Cola Company
Во Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под колы

Во Франции спасатели вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola

© Фото : Paul BubbaАист, застрявший в банке из-зпод Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
Аист, застрявший в банке из-зпод Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Paul Bubba
Аист, застрявший в банке из-зпод Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спасатели на востоке Франции вызволили аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain.
Фотографии аиста с банкой из-под газировки на клюве ранее опубликовал в социальных сетях встретивший птицу фермер. История вызвала во Франции широкий общественный резонанс. Защитники природы обратились к мировому гиганту по производству и розливу газировки с призывом помочь в поисках аиста, который потерял возможность пить и питаться. По мнению экспертов, без экстренной помощи его дни были сочтены.
Во вторник аист был замечен жителями коммуны Ля-Трюшер в департаменте Сона и Луара. Они вызвали подразделение пожарных, которые поймали птицу с помощью сети и освободили ее клюв от банки. Аист был доставлен в пожарную часть и помещен в вольер. Несмотря на ослабленное состояние он смог самостоятельно попить. В дальнейшем реабилитацией аиста займется центр охраны дикой природы Athenas.
Региональное отделение Coca-Cola не принимало участие в поисках аиста. Однако представители бренда связались с французскими СМИ, чтобы выразить сожаление по поводу инцидента и рассказать об усилиях, которые предпринимает компания, чтобы ее тара собирали для переработки, а не выбрасывали как мусор.
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ФранцияThe Coca-Cola Company
 
 
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