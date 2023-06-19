https://ria.ru/20230619/zozh-1879199503.html

Эксперт: корпоративные программы ЗОЖ увеличивают продолжительность жизни

Эксперт: корпоративные программы ЗОЖ увеличивают продолжительность жизни - РИА Новости, 19.06.2023

Эксперт: корпоративные программы ЗОЖ увеличивают продолжительность жизни

В жизнь современного человека входит глобальный тренд на well-being (благополучие, качество жизни), немаловажным аспектом которого стали взятый государством... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:14

2023-06-19T17:14

2023-06-19T17:24

интервью

общество

здоровый образ жизни (зож)

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879193632_0:145:3365:2038_1920x0_80_0_0_f6e47d6b2a0ac60d634ab2d287e63d08.jpg

В жизнь современного человека входит глобальный тренд на well-being (благополучие, качество жизни), немаловажным аспектом которого стали взятый государством курс на увеличение продолжительности жизни, а также активное внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников. О тренде на здоровый образ жизни, необходимости программ ЗОЖ на предприятиях, рабочих перекурах и салат-барах в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал доктор медицинских наук, член президиума Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Антон Наумов.- Антон Вячеславович, наша встреча проходит на полях ПМЭФ–2023, где вы участвовали в сессии о здоровом образе жизни.- Главной темой обсуждения на сессии стал вопрос подходов к формированию корпоративных программ здоровья. Это то, чего очевидно не хватает современному человеку. Тема сегодня набирает серьезные обороты и привлекает внимание общественности.В нашей стране прикладывается немало усилий, в том числе со стороны министерства здравоохранения и СМИ, для пропаганды здорового образа жизни, курса на достижение долголетия. И серьезные программы ЗОЖ на предприятиях, которые были нормой в советские времена, - важный шаг в этом направлении.- Что надо сделать, чтобы сотрудники компаний более сознательно относились к своему здоровью?- Приоритетным здесь является желание самого человека, который хочет быть здоровым, второе - это врачи, которые должны объяснить ему, как важно заботиться о своем здоровье постоянно, по возможности не доводя дело до сильных лекарств или больничной койки.Немаловажными являются усилия в этом направлении со стороны организаторов системы здравоохранения. Если мы посмотрим на клинические рекомендации, регламентирующие подходы к ведению пациента, то они направлены на лечение болезни и практически нигде нет специализированного раздела, посвященного профилактике заболевания.Необходимы не просто общие слова о правильном питании, физической активности и так далее, а конкретные шаги и усилия организаторов здравоохранения для создания, прежде всего, условий в первичном звене, которые позволят реализовать профилактические мероприятия.Важным аспектом здесь является роль государства, и первые шаги уже сделаны. Как пример - разработана система маркировки сладких напитков, и сегодня там, где больше пяти грамм углеводов на 100 грамм жидкости должно стоять соответствующее предупреждение о том, кому эти напитки не рекомендуются.Государственное регулирование, которое ориентировано на индивидуальный риск пациента, очень важно. Не должно быть тотальных запретов, потому что риторика запретов в общении с человеком, потребителем себя исчерпала и не работает.Убежден, что сегодня риск-ориентированный подход, который должен распространяться на отношения врача и пациента, применяться организаторами здравоохранения и государством, приведет к улучшению здоровья нации.- Как сегодня обстоят дела с корпоративными программами?- Отмечу серьезные рывки вперед, особенно среди крупных корпораций, где разрабатываются свои подходы к формированию здорового образа жизни работников, формируются новые системы оказания медпомощи. Многие компании берут за основу опыт советских времен, когда у предприятия были цеховые врачи, санатории, дома отдыха, поликлиники…Сегодня происходит возрождение интереса к корпоративным программам. Большие корпорации создают не только системы для оказания помощи, а информационные пространства, помещения для реализации возможностей здорового образа жизни.Это серьезный вопрос и большой путь, который хорошо начался и сегодня мы уже слышим о достижениях многих корпораций, нацеленных на укрепление здоровья своих коллективов.- Мы пытаемся возродить советскую систему или придумываем что-то новое?- Не думаю, что мы пытаемся возродить прежнюю систему буквально – мы стремимся создать новое, используя накопленную платформу прошлого опыта.В советские времена происходило выстраивание медслужб вокруг производств, формировалась культура санаторно-курортного лечения, что благоприятно влияло на здоровье людей и рост производительности труда. Но мы понимаем, что сегодняшние вызовы времени с большим количеством вредных факторов окружающей среды, вредных привычек и, увы, негативным отношением к собственному здоровью – это не то, что было в советские времена. Поэтому мы, пользуясь прошлым опытом, растим новые, мне кажется, более успешные с точки зрения насущных задач, программы здоровья.- Достаточно ли сегодня разъяснений о важности здорового образа жизни или нужны какие-то комплексные меры?- Мотивация важна, но должны быть и "технические" решения. Если работодатель будет рассказывать, что "не надо есть конфеты, а нужно овощи и фрукты", то на это отреагирует всего 2-3% сотрудников, остальные – нет. Будет толк, если работодатель на своей площадке, в столовых, уберет конфеты и внесет в меню овощи и фрукты, а также предложит смарт-диету на перекусы и обеды.Более того, если работодатель предусмотрит хотя бы небольшое помещение, где люди могут заняться любой физической активностью – поиграть в настольный теннис, как-то подвигаться, поднять гантели – то это тоже техническое решение, которое приведет к улучшению качества жизни.- А как быть с курильщиками?- Это сложный вопрос. Табачная зависимость – самая тяжелая и не только у нас, а во всем мире. Здесь нет однозначных решений.Сегодня медицина разработала способы помощи человеку, который решил отказаться от курения, - от психологической мотивации, медикаментозной терапии до никотинозаместительных действий с использованием таблетированных препаратов.Но не все пациенты на это готовы и есть заядлые курильщики, которые не хотят отказаться от вредной зависимости, несмотря ни на какую мотивацию. Считаю, что в рамках программ корпоративного здоровья нужно проработать ряд мер, создав благоприятные условия для отказа от табака. Желательно привлечение на предприятия специалистов, которые могли бы работать с людьми и помогли им встать на путь отказа от зависимости. Необходима мотивация – не только словесная, но и, например, финансовая.- С какими вызовами сегодня сталкивается АМСМР?- Сегодня задача обеспечения здоровья человека связана с двумя реализующимися нацпроектами – "Демография", в котором есть подпроект "Старшее поколение" и проект "Здравоохранение", а также с нацпроектом "Производительность труда".К сожалению, ни один из них не решает комплексно вопрос здорового образа жизни, особенно в условиях рабочего места. Соответственно, сегодня у нас нет выстроенного государственного шаблона по достижению цели создания здорового общества, который мог бы быть применим или хотя бы взят за основу всеми компаниями.Уверен, что в скором времени он будет. Сегодня министерством здравоохранения уже сделано много в отношении фундаментальных подходов к изменению корпоративных программ здоровья, но этого явно недостаточно.Если говорить об унифицированном подходе, то на предприятии должно быть специализированное информационное пространство, информационные стенды о ценности здоровья, специальные "школы здорового образа жизни". Также необходим жесткий контроль со стороны работодателя за прохождением диспансеризации и профилактических осмотров. Здесь необходима система поощрения.Всем нам важно усвоить, что наше долголетие и здоровье зависит только от нас самих, а помощь в этом должны оказывать государство и предприятие, где человек трудится.

https://ria.ru/20230615/pokazateli-1878387300.html

https://ria.ru/20230617/medturizm-1878824764.html

https://ria.ru/20230615/aipm-1878210338.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230602/kurenie-1875838270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, общество, здоровый образ жизни (зож)