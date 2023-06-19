https://ria.ru/20230619/zasedanie-1879232985.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.06.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине

Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:10

2023-06-19T19:10

2023-06-19T19:15

россия

украина

киев

оон

дмитрий полянский

в мире

совет безопасности оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 19 июн – РИА Новости. Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале."Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса", – написал Полянский.Ожидается, что заседание начнется в 22.00 мск. "Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - указал дипломат.

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, оон, дмитрий полянский, в мире, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр