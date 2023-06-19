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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.06.2023
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19:10 19.06.2023 (обновлено: 19:15 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/zasedanie-1879232985.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:10
2023-06-19T19:15
россия
украина
киев
оон
дмитрий полянский
в мире
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.&quot;Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса&quot;, – написал Полянский.Ожидается, что заседание начнется в 22.00 мск. "Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - указал дипломат.
https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html
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россия, украина, киев, оон, дмитрий полянский, в мире, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Киев, ООН, Дмитрий Полянский, В мире, Совет Безопасности ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений Украине

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июн – РИА Новости. Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса", – написал Полянский.

Ожидается, что заседание начнется в 22.00 мск. "Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - указал дипломат.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Вчера, 17:12
 
РоссияУкраинаКиевООНДмитрий ПолянскийВ миреСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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