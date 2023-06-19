https://ria.ru/20230619/zasedanie-1879232985.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:10
2023-06-19T19:10
2023-06-19T19:15
россия
украина
киев
оон
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ООН, 19 июн – РИА Новости. Россия запросила на 29 июня заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале."Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса", – написал Полянский.Ожидается, что заседание начнется в 22.00 мск. "Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - указал дипломат.
https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений Украине