https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

Министр обороны Украины назвал русский язык "трофейным"

Министр обороны Украины назвал русский язык "трофейным" - РИА Новости, 19.06.2023

Министр обороны Украины назвал русский язык "трофейным"

Министр обороны Украины Алексей Резников согласился дать интервью на русском языке, назвал его "трофейным", об этом он сообщил телеканалу "Настоящее время"*. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:43

2023-06-19T20:43

2023-06-19T20:50

в мире

украина

россия

алексей резников

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников согласился дать интервью на русском языке, назвал его "трофейным", об этом он сообщил телеканалу "Настоящее время"*.По словам главы военного ведомства, так он общается с иностранными союзниками Киева."Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: "Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?" Я говорю: "Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать", – пояснил Резников.В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. При этом украинские политики нередко делают попытки "присвоить" общую историю. Так, в прошлом году Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879205802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, алексей резников