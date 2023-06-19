https://ria.ru/20230619/yandeks-1879089052.html

Суд наказал "Яндекс" за непредоставление доступа силовикам

Суд наказал "Яндекс" за непредоставление доступа силовикам - РИА Новости, 19.06.2023

Суд наказал "Яндекс" за непредоставление доступа силовикам

Мировой судья судебного участка района Хамовники в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию "Яндекс" за повторное непредоставление доступа... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:15

2023-06-19T11:15

2023-06-19T11:15

происшествия

москва

россия

яндекс

технологии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка района Хамовники в Москве оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию "Яндекс" за повторное непредоставление доступа правоохранителям к информации, сообщили РИА Новости в суде. Как следует из опубликованного текста постановления, перед сервисом "Яндекс.Услуги" были поставлены технические требования, чтобы правоохранительные органы могли "проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении пользователей организации". Требования не были исполнены в срок, из-за чего в 2022 году компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей, позднее также был составлен протокол и за повторное нарушение. Защита "Яндекса" в ходе слушания не отрицала обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении, однако обращала внимание суда на множество нарушений норм законов при составлении протокола. "Признать ООО "Яндекс" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей", - постановил суд. Решение вступило в законную силу.

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, яндекс, технологии