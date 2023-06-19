https://ria.ru/20230619/yandeks-1879043135.html
"Яндекс" стал участником биржи вторсырья от РЭО
"Яндекс" стал участником биржи вторсырья от РЭО - РИА Новости, 19.06.2023
"Яндекс" стал участником биржи вторсырья от РЭО
Компания "Яндекс" стала участником электронной биржи вторсырья от Российского экологического оператора, рассказал РИА Новости руководитель проекта Заур... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:13
2023-06-19T03:13
2023-06-19T03:13
яндекс
российский экологический оператор
сибур холдинг
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания "Яндекс" стала участником электронной биржи вторсырья от Российского экологического оператора, рассказал РИА Новости руководитель проекта Заур Абдурахимов. "К нам на площадку зашёл "Яндекс". Он тоже будет одним из активных участников", - сказал Абдурахимов на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что электронная биржа вторсырья "набирает обороты". На сегодняшний день на площадке зарегистрировано более 850 пользователей, в том числе переработчики, утилизаторы и региональные операторы. Руководитель проекта отметил, что участникам биржи являются такие крупные компании, как "Сибур", "Вкусно - и точка", "Хартия", "Эколайн", Невский экологический оператор и РТ-Инвест. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
https://ria.ru/20230616/yandeks-1878623801.html
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яндекс, российский экологический оператор, сибур холдинг, экономика
Яндекс, Российский экологический оператор, Сибур Холдинг, Экономика
"Яндекс" стал участником биржи вторсырья от РЭО
Компания "Яндекс" стала участником электронной биржи вторсырья от РЭО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания "Яндекс" стала участником электронной биржи вторсырья от Российского экологического оператора, рассказал РИА Новости руководитель проекта Заур Абдурахимов.
«
"К нам на площадку зашёл "Яндекс". Он тоже будет одним из активных участников", - сказал Абдурахимов на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что электронная биржа вторсырья "набирает обороты". На сегодняшний день на площадке зарегистрировано более 850 пользователей, в том числе переработчики, утилизаторы и региональные операторы.
Руководитель проекта отметил, что участникам биржи являются такие крупные компании, как "Сибур
", "Вкусно - и точка", "Хартия", "Эколайн
", Невский экологический оператор и РТ-Инвест.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
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