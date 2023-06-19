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На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга - РИА Новости, 19.06.2023
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20:48 19.06.2023 (обновлено: 20:51 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/yamal-1879243011.html
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга - РИА Новости, 19.06.2023
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга
Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:48
2023-06-19T20:51
происшествия
ноябрьск
ямал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее "МК Ямал" написал, что в группах Ноябрьска в социальных сетях были опубликованы фотографии из городского морга с процессом вскрытия тела погибшей местной жительницы, а также снимки девушки при жизни. По данным СМИ, когда пост привлек много внимания, он был удален. "ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, ноябрьск, ямал, россия
Происшествия, Ноябрьск, Ямал, Россия
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга

На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото со вскрытия девушки в морге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее "МК Ямал" написал, что в группах Ноябрьска в социальных сетях были опубликованы фотографии из городского морга с процессом вскрытия тела погибшей местной жительницы, а также снимки девушки при жизни. По данным СМИ, когда пост привлек много внимания, он был удален.
"ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", - сказала собеседница агентства.
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