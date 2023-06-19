https://ria.ru/20230619/yamal-1879243011.html

На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга

На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга - РИА Новости, 19.06.2023

На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга

Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:48

2023-06-19T20:48

2023-06-19T20:51

происшествия

ноябрьск

ямал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее "МК Ямал" написал, что в группах Ноябрьска в социальных сетях были опубликованы фотографии из городского морга с процессом вскрытия тела погибшей местной жительницы, а также снимки девушки при жизни. По данным СМИ, когда пост привлек много внимания, он был удален. "ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230615/veyp-1878231897.html

ноябрьск

ямал

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происшествия, ноябрьск, ямал, россия