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На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга - РИА Новости, 19.06.2023
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга
Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:48
2023-06-19T20:48
2023-06-19T20:51
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа начали проверку по факту публикации в сети фотографий со вскрытия в морге жительницы Ноябрьска, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее "МК Ямал" написал, что в группах Ноябрьска в социальных сетях были опубликованы фотографии из городского морга с процессом вскрытия тела погибшей местной жительницы, а также снимки девушки при жизни. По данным СМИ, когда пост привлек много внимания, он был удален. "ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, ноябрьск, ямал, россия
Происшествия, Ноябрьск, Ямал, Россия
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото из морга
На Ямале полиция начала проверку после публикации в сети фото со вскрытия девушки в морге