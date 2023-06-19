https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

В Приморье добиваются изъятия квартиры бравшего взятки экс-полицейского

В Приморье добиваются изъятия квартиры бравшего взятки экс-полицейского - РИА Новости, 19.06.2023

В Приморье добиваются изъятия квартиры бравшего взятки экс-полицейского

Прокуратура добивается изъятия в доход РФ незаконно купленной квартиры бывшего заместителя начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:53

2023-06-19T04:53

2023-06-19T04:53

приморский край

россия

гибдд мвд рф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура добивается изъятия в доход РФ незаконно купленной квартиры бывшего заместителя начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, который подозревается в получении взяток в составе организованной преступной группы. "В 2019 году бывший заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД УМВД России по Приморскому краю приобрел жилое помещение во Владивостоке стоимостью 6,5 миллионов рублей в отсутствие законных источников дохода за 3 года, предшествующих покупке, которые позволили бы совершить сделку. Прокуратура Приморского края предъявила бывшему полицейскому иск об обращении жилого помещения площадью более 65 квадратных метров в доход РФ", - сообщает прокуратура Приморья. Также ведомство заявило ходатайство о применении обеспечительных мер в виде ареста имущества до принятия судом итогового решения по делу. Старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова уточнила РИА Новости, что речь про бывшего подчиненного экс-главы межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД по Приморскому краю Александра Белова, обвиняемого по 29 эпизодам получения взятки в составе организованной преступной группы. "В отношении него (бывшего заместителя) тоже есть уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), 9 эпизодов. Оно находится в стадии расследования. Он под стражей", - сказала Каштанова, уточнив, что дела Белова и его бывшего подчиненного связаны. В сентябре 2021 года СУСК РФ по Приморскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Белова и семи других участников преступной группы. По версии следствия, с октября 2018-го по сентябрь 2021 года фигурант, действуя со своими подчиненными и гражданскими лицами, выступавшими в роли посредников, получал взятки за успешную сдачу экзаменов на водительские права. По данным прокуратуры, сумма взяток варьировалась от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, их распределяли среди всех участников ОПГ. Белов и четверо его подельников были арестованы, остальных фигурантов направили под домашний арест. В начале июня по делу Белова прокурор утвердил обвинительное заключение.

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приморский край, россия, гибдд мвд рф, происшествия