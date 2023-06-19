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Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов

Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов - РИА Новости, 19.06.2023

Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов

Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:39

2023-06-19T17:39

2023-06-19T17:53

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации", — уточнили там.По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)