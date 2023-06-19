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Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов - РИА Новости, 19.06.2023
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17:39 19.06.2023 (обновлено: 17:53 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vzyatka-1879210656.html
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов - РИА Новости, 19.06.2023
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов
Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:39
2023-06-19T17:53
происшествия
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россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации", — уточнили там.По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов

Суд в Москве изъял 1032 биткоина у бывшего следователя СК Тамбиева, обвиненного во взятке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации", — уточнили там.
По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено.
Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
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