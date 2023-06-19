https://ria.ru/20230619/vzyatka-1879210656.html
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов - РИА Новости, 19.06.2023
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов
Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:39
2023-06-19T17:39
2023-06-19T17:53
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации", — уточнили там.По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
https://ria.ru/20230518/bitkoiny-1872734423.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов
Суд в Москве изъял 1032 биткоина у бывшего следователя СК Тамбиева, обвиненного во взятке
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 миллиарда рублей), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации", — уточнили там.
По данным следствия, Тамбиев, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, в 2022 году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Он вымогал у них взятку и получил ее в криптовалюте, но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ
, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Расследование дела против Тамбиева пока не закончено.
Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок