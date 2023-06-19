https://ria.ru/20230619/vystavka-1879221413.html

В Петербурге открылась выставка картин Виктора Бута

В Петербурге открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 19.06.2023

В Петербурге открылась выставка картин Виктора Бута

Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:23

2023-06-19T18:23

2023-06-19T18:31

сша

россия

таиланд

виктор бут

российская национальная библиотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Конечно, любое творчество, особенно в тяжелых условиях, это возможность как-то посмотреть на себя самого со стороны, попасть совсем в другое измерение, добраться до каких-то глубин своего внутреннего я, там найти те ответы, которые мы ищем в повседневной жизни... Именно возможность выразить через цвет, формы, краски какую-то часть своих эмоций", - сказал он на открытии выставки. В экспозиции "Берег мой тонкой линией" представлены работы Бута, написанные им во время заключения в тюрьме в США. В экспозиции также представлены его личные вещи. "Для меня там - это была возможность оставаться наедине с родиной, как-то жить в одном информационно поле. Поэтому большинство моих работ так или иначе связаны с Россией. Это, наверное, такое подсознательное стремление оставаться русским... Проблема была не забыть родной язык. Именно рисунок, то, что я старался изображать: и актеров, и известных людей, и природу, помогло сбалансированно пройти через эти испытания", - сказал Бут. Он также передал в фонды Российской национальной библиотеки книгу Александра Гасюка "Подлинная история "оружейного барона". Для широкой публики выставка будет открыта с 20 июня. Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.

https://ria.ru/20230407/but-1863721443.html

https://ria.ru/20230219/but-1852964907.html

сша

россия

таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, таиланд, виктор бут, российская национальная библиотека