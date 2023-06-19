Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе

На берегу Азовского моря состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".
На берегу Азовского моря состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".
Мероприятие прошло у городской пристани в Мариуполе.
Мероприятие прошло у городской пристани в Мариуполе.
Это событие — знаковое для города.
Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что праздник станет традиционным.
Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что праздник станет традиционным.
Посетить "Алые паруса" в первую очередь смогли отличники и спортсмены.
Посетить "Алые паруса" в первую очередь смогли отличники и спортсмены.
На мероприятие приехал мэр города Олег Моргун.
"Глаза горят, все довольные" — отметил он.
Более 150 учеников приняли участие в записи видеопоздравления для фестиваля "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Более 150 учеников приняли участие в записи видеопоздравления для фестиваля "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между северной столицей и Мариуполем. Они стали побратимами.
В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между северной столицей и Мариуполем. Они стали побратимами.
С тех пор Петербург активно помогает городу.