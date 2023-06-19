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Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе - РИА Новости, 19.06.2023
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11:32 19.06.2023 (обновлено: 11:36 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vypusknoy-1879087571.html
Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе
Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе - РИА Новости, 19.06.2023
Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе
В Мариуполе прошел праздник "Алые паруса". Знаковое для выпускников событие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.06.2023
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фото
мариуполь
азовское море
олег моргун
алые паруса (праздник выпускников)
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В Мариуполе прошел праздник "Алые паруса". Знаковое для выпускников событие — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, мариуполь, азовское море, олег моргун, алые паруса (праздник выпускников)
Фото, Мариуполь, Азовское море, Олег Моргун, Алые паруса (праздник выпускников)

Дети довольны, глаза горят: праздник "Алые паруса" в Мариуполе

Читать ria.ru в
В Мариуполе прошел праздник "Алые паруса". Знаковое для выпускников событие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

На берегу Азовского моря состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".

Парусник у городской пристани на празднике выпускников Алые паруса в Мариуполе

На берегу Азовского моря состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Александр Сухов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло у городской пристани в Мариуполе.

Выпускники танцуют на празднике Алые паруса в Мариуполе

Мероприятие прошло у городской пристани в Мариуполе.

© РИА Новости / Александр Сухов
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Это событие — знаковое для города.

Выступление артистов на празднике выпускников Алые паруса в Мариуполе

Это событие — знаковое для города.

© РИА Новости / Александр Сухов
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что праздник станет традиционным.

Праздник выпускников Алые паруса в Мариуполе

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что праздник станет традиционным.

© РИА Новости / Александр Сухов
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Посетить "Алые паруса" в первую очередь смогли отличники и спортсмены.

Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе

Посетить "Алые паруса" в первую очередь смогли отличники и спортсмены.

© РИА Новости / Александр Сухов
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

На мероприятие приехал мэр города Олег Моргун.

Глава администрации города Мариуполь Олег Моргун на празднике выпускников Алые паруса в Мариуполе

На мероприятие приехал мэр города Олег Моргун.

© РИА Новости / Александр Сухов
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© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

"Глаза горят, все довольные" — отметил он.

Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе

"Глаза горят, все довольные" — отметил он.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Более 150 учеников приняли участие в записи видеопоздравления для фестиваля "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе

Более 150 учеников приняли участие в записи видеопоздравления для фестиваля "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между северной столицей и Мариуполем. Они стали побратимами.

Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе

В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между северной столицей и Мариуполем. Они стали побратимами.

© РИА Новости / Александр Сухов
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

С тех пор Петербург активно помогает городу.

Выпускники на празднике Алые паруса в Мариуполе

С тех пор Петербург активно помогает городу.

© РИА Новости / Александр Сухов
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ФотоМариупольАзовское мореОлег МоргунАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
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