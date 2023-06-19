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Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 19.06.2023
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21:13 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vypuskniki-1879245364.html
Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса"
Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 19.06.2023
Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса"
Одиннадцать выпускников из Пролетарского района Донецка, закончивших школы с золотыми медалями, в рамках акции "День без войны", проводимой общественной... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:13
2023-06-19T21:13
общество
донецк
санкт-петербург
донецкая народная республика
алые паруса (праздник выпускников)
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Одиннадцать выпускников из Пролетарского района Донецка, закончивших школы с золотыми медалями, в рамках акции "День без войны", проводимой общественной организацией "Караван", отправляются на праздник "Алые паруса-2023" в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. "У нас сегодня небольшое торжественное мероприятие, которое посвящено вашей предстоящей поездке. Вы на сегодняшний день наша гордость. Вы пример для многих ваших однокурсников. Как в такое непростое время, потому что из 11 лет учебы, так сложилась ситуация, что девять лет вы учились и продолжаете на сегодняшний день учиться - в военное время… Вы не просто получаете аттестат и не просто завершили…, закончили учебное учреждение получив полное среднее образование, а вы его получаете с золотой медалью. Поэтому я вам аплодирую!" - обратилась к выпускникам-медалистам глава Пролетарского района Донецка Елена Рязанцева. "Вы все здесь сидящие ребята - вы герои. Для меня во всяком случае. Думаю, для всех здесь. В настолько сложных условиях. Девять лет полноценной войны. Вы учились, набирались знаний. Последние три года, ну мы все понимали, у нас были там какие-то ковидные ограничения, еще другие, то есть вы все ушли в дистанционное обучение. Я думаю, это очень непросто в таких условиях получить знания и доказать, что реально ты можешь, ты знаешь, что ты лучший, что ты достоин этой награды. Это медали", - подчеркнул заместитель главы города Донецк Игорь Сапрыкин. На днях дети из ДНР отправятся в Санкт-Петербург, где пробудут шесть дней, поучаствуют в фестивале "Алые паруса", посетят музеи и экскурсии. "Я выпускница и медалистка школы номер 140 города Донецка. Этот путь (учебы) мне давался довольно нелегко. Но я прошла его не только благодаря собственным усилиям, но также педагогам нашей школы, администрации и семье. Я очень рада, что мне дали возможность погулять по улицам Питера и посетить "Алые паруса". Это действительно была моя мечта с самого детства", - сказала РИА Новости выпускница из Донецка Анастасия Небесная. "Вы знаете, когда нам рассказали, что наши дети попадут на этот фестиваль "Алые паруса" - был шок! Было такое удивление, было настолько детям приятно и понятно! А вы же понимаете, что у нас война… И день без войны, это для них было чудо чудес… Радостно за нашу Россию. За наш русский мир, за нашу русскую землю, и пусть дети воочию убедятся, как Россия может по-настоящему жить", - сказал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Мальков. "Зародилась идея посещения детей, и администрация хотела бы отблагодарить за стремление к учебе, к таким позитивным результатам, несмотря на военные, боевые действия. Все эти 10 лет дети учились, дети получили хорошее, грамотное образование. Ну, соответственно, медали говорят о многом. Поэтому благодарность, помощь, оказание помощи - все в совокупности, приводит к тому, что мы все-таки едем. История получается. Есть люди неравнодушные. Компании, которые присоединились. Спонсорское участие. Ну и наши сотрудники "Каравана" организовали, ребята, находящиеся в Санкт-Петербурге, дополнительно, помимо "Алых парусов", музеи, прогулки, общение с ровесниками, тоже выпускниками. Ну и многое другое. Подарки, вкусняшки. Дети будут помнить. Для детей навсегда - на всю жизнь", - сказал руководитель обособленного подразделения "Караван Донецк" Санкт-Петербургской региональной общественной организации содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов "Караван" Антон Михайлов. В рамках акции "День без войны", проводимой РОО "Караван" совместно с администрацией Пролетарского района Донецка, дети из столицы ДНР уже посещали футбольный матч и музеи в Краснодаре. Праздник выпускников "Алые паруса-2023" состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.
https://ria.ru/20230619/mariupol-1879053346.html
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общество, донецк, санкт-петербург, донецкая народная республика, алые паруса (праздник выпускников)
Общество, Донецк, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Алые паруса (праздник выпускников)
Выпускники из Донецка поедут в Петербург на праздник "Алые паруса"

Одиннадцать выпускников-медалистов из Донецка отправятся в Петербург на "Алые паруса"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Одиннадцать выпускников из Пролетарского района Донецка, закончивших школы с золотыми медалями, в рамках акции "День без войны", проводимой общественной организацией "Караван", отправляются на праздник "Алые паруса-2023" в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
«
"У нас сегодня небольшое торжественное мероприятие, которое посвящено вашей предстоящей поездке. Вы на сегодняшний день наша гордость. Вы пример для многих ваших однокурсников. Как в такое непростое время, потому что из 11 лет учебы, так сложилась ситуация, что девять лет вы учились и продолжаете на сегодняшний день учиться - в военное время… Вы не просто получаете аттестат и не просто завершили…, закончили учебное учреждение получив полное среднее образование, а вы его получаете с золотой медалью. Поэтому я вам аплодирую!" - обратилась к выпускникам-медалистам глава Пролетарского района Донецка Елена Рязанцева.
«
"Вы все здесь сидящие ребята - вы герои. Для меня во всяком случае. Думаю, для всех здесь. В настолько сложных условиях. Девять лет полноценной войны. Вы учились, набирались знаний. Последние три года, ну мы все понимали, у нас были там какие-то ковидные ограничения, еще другие, то есть вы все ушли в дистанционное обучение. Я думаю, это очень непросто в таких условиях получить знания и доказать, что реально ты можешь, ты знаешь, что ты лучший, что ты достоин этой награды. Это медали", - подчеркнул заместитель главы города Донецк Игорь Сапрыкин.
На днях дети из ДНР отправятся в Санкт-Петербург, где пробудут шесть дней, поучаствуют в фестивале "Алые паруса", посетят музеи и экскурсии. "Я выпускница и медалистка школы номер 140 города Донецка. Этот путь (учебы) мне давался довольно нелегко. Но я прошла его не только благодаря собственным усилиям, но также педагогам нашей школы, администрации и семье. Я очень рада, что мне дали возможность погулять по улицам Питера и посетить "Алые паруса". Это действительно была моя мечта с самого детства", - сказала РИА Новости выпускница из Донецка Анастасия Небесная.
Мариупольский морской порт - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Мариуполе прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Вчера, 08:26
«
"Вы знаете, когда нам рассказали, что наши дети попадут на этот фестиваль "Алые паруса" - был шок! Было такое удивление, было настолько детям приятно и понятно! А вы же понимаете, что у нас война… И день без войны, это для них было чудо чудес… Радостно за нашу Россию. За наш русский мир, за нашу русскую землю, и пусть дети воочию убедятся, как Россия может по-настоящему жить", - сказал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Мальков.
«
"Зародилась идея посещения детей, и администрация хотела бы отблагодарить за стремление к учебе, к таким позитивным результатам, несмотря на военные, боевые действия. Все эти 10 лет дети учились, дети получили хорошее, грамотное образование. Ну, соответственно, медали говорят о многом. Поэтому благодарность, помощь, оказание помощи - все в совокупности, приводит к тому, что мы все-таки едем. История получается. Есть люди неравнодушные. Компании, которые присоединились. Спонсорское участие. Ну и наши сотрудники "Каравана" организовали, ребята, находящиеся в Санкт-Петербурге, дополнительно, помимо "Алых парусов", музеи, прогулки, общение с ровесниками, тоже выпускниками. Ну и многое другое. Подарки, вкусняшки. Дети будут помнить. Для детей навсегда - на всю жизнь", - сказал руководитель обособленного подразделения "Караван Донецк" Санкт-Петербургской региональной общественной организации содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов "Караван" Антон Михайлов.
В рамках акции "День без войны", проводимой РОО "Караван" совместно с администрацией Пролетарского района Донецка, дети из столицы ДНР уже посещали футбольный матч и музеи в Краснодаре.
Праздник выпускников "Алые паруса-2023" состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.
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