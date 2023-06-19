https://ria.ru/20230619/vyplaty-1879191367.html

Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек

Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек - РИА Новости, 19.06.2023

Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек

Малообеспеченные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет смогут претендовать на финансовую поддержку при отсутствии работы и проживании совместно лишь с другим... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:11

2023-06-19T16:11

2023-06-19T16:48

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879196475_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bf3162d895187cd5d2890e4f1d0a3a6.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Малообеспеченные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет смогут претендовать на финансовую поддержку при отсутствии работы и проживании совместно лишь с другим пенсионером или в одиночестве, выплаты коснутся 70 тысяч человек, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен быть старше 65 лет, не работать и проживать один или с другим пенсионером. Эта мера поддержки коснется 70 тыс человек. Например, если пенсия 15 тыс рублей, то в августе человек получит сразу 24 тыс (перерасчет) и далее ежемесячно – плюс 3 тыс. При пенсии в 16 тыс рублей: разово – 16 тыс, ежемесячно – 2 тыс, а при пенсии в 17 тыс рублей: единовременно - 8 тыс и по 1 тыс каждый месяц", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, деньги на счет пенсионера придут проактивно 20 августа. Финансовые меры поддержки в регионе также затронут семьи, имеющие детей-инвалидов и детей школьного возраста. "Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тыс рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту – это новая выплата, которая составит 18 тыс рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тыс рублей (проживающим больше 10 лет в Московской области) – здесь будет перерасчет с января 2023 года", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)