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Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек
Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек - РИА Новости, 19.06.2023
Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек
Малообеспеченные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет смогут претендовать на финансовую поддержку при отсутствии работы и проживании совместно лишь с другим... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:11
2023-06-19T16:11
2023-06-19T16:48
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Малообеспеченные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет смогут претендовать на финансовую поддержку при отсутствии работы и проживании совместно лишь с другим пенсионером или в одиночестве, выплаты коснутся 70 тысяч человек, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен быть старше 65 лет, не работать и проживать один или с другим пенсионером. Эта мера поддержки коснется 70 тыс человек. Например, если пенсия 15 тыс рублей, то в августе человек получит сразу 24 тыс (перерасчет) и далее ежемесячно – плюс 3 тыс. При пенсии в 16 тыс рублей: разово – 16 тыс, ежемесячно – 2 тыс, а при пенсии в 17 тыс рублей: единовременно - 8 тыс и по 1 тыс каждый месяц", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, деньги на счет пенсионера придут проактивно 20 августа. Финансовые меры поддержки в регионе также затронут семьи, имеющие детей-инвалидов и детей школьного возраста. "Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тыс рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту – это новая выплата, которая составит 18 тыс рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тыс рублей (проживающим больше 10 лет в Московской области) – здесь будет перерасчет с января 2023 года", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Малообеспеченные пенсионеры Подмосковья старше 65 лет смогут претендовать на финансовую поддержку при отсутствии работы и проживании совместно лишь с другим пенсионером или в одиночестве, выплаты коснутся 70 тысяч человек, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен быть старше 65 лет, не работать и проживать один или с другим пенсионером. Эта мера поддержки коснется 70 тыс человек. Например, если пенсия 15 тыс рублей, то в августе человек получит сразу 24 тыс (перерасчет) и далее ежемесячно – плюс 3 тыс. При пенсии в 16 тыс рублей: разово – 16 тыс, ежемесячно – 2 тыс, а при пенсии в 17 тыс рублей: единовременно - 8 тыс и по 1 тыс каждый месяц", - отметили в ведомстве.
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По данным пресс-службы, деньги на счет пенсионера придут проактивно 20 августа.
Финансовые меры поддержки в регионе также затронут семьи, имеющие детей-инвалидов и детей школьного возраста.
"Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тыс рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту – это новая выплата, которая составит 18 тыс рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тыс рублей (проживающим больше 10 лет в Московской области) – здесь будет перерасчет с января 2023 года", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.