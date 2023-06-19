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Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты

Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты - РИА Новости, 19.06.2023

Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты

Порядка 54 тысячи человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:45

2023-06-19T07:45

2023-06-19T07:45

белгородская область

общество

шебекино

россия

вячеслав гладков

михаил мишустин

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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Порядка 54 тысячи человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, выплату за частичную утрату имущества в 50 тысяч получили 32 тысячи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор ранее информировал, что доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей, было решено выдать единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям отселенных муниципалитетов. "На сегодняшний день начислено 54 тысячам человек - 10 тысяч рублей, 32 тысячам человек - 50 тысяч рублей. Всё начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник", - рассказал Гладков в своем телеграм-канале. Глава области отметил, что в случае неполучения, нужно обратиться в социальных сетях к губернатору, а также в Министерство социальной защиты и администрации городов и районов, где находится человек, и в органы социальной защиты. Согласно постановлению областного правительства, право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов, в которых ранее был введен режим ЧС. Также средства получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей. Среди них также находятся жители города Шебекино, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа, а также сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа. Позже во время оперативного совещания было решено включить село Ржевка Шебекинского горокруга в число населенных пунктов, жители которых получат единоразовые выплаты.

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878955991.html

белгородская область

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белгородская область, общество, шебекино, россия, вячеслав гладков, михаил мишустин