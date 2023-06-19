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Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты - РИА Новости, 19.06.2023
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07:45 19.06.2023
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Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты
Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты - РИА Новости, 19.06.2023
Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты
Порядка 54 тысячи человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:45
2023-06-19T07:45
белгородская область
общество
шебекино
россия
вячеслав гладков
михаил мишустин
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Порядка 54 тысячи человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, выплату за частичную утрату имущества в 50 тысяч получили 32 тысячи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор ранее информировал, что доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей, было решено выдать единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям отселенных муниципалитетов. "На сегодняшний день начислено 54 тысячам человек - 10 тысяч рублей, 32 тысячам человек - 50 тысяч рублей. Всё начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник", - рассказал Гладков в своем телеграм-канале. Глава области отметил, что в случае неполучения, нужно обратиться в социальных сетях к губернатору, а также в Министерство социальной защиты и администрации городов и районов, где находится человек, и в органы социальной защиты. Согласно постановлению областного правительства, право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов, в которых ранее был введен режим ЧС. Также средства получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей. Среди них также находятся жители города Шебекино, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа, а также сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа. Позже во время оперативного совещания было решено включить село Ржевка Шебекинского горокруга в число населенных пунктов, жители которых получат единоразовые выплаты.
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белгородская область, общество, шебекино, россия, вячеслав гладков, михаил мишустин
Белгородская область, Общество, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин
Около 54 тысяч эвакуированных жителей Белгородской области получили выплаты

Губернатор Белгородской области Гладков: порядка 54 тысячи эвакуированных получили выплаты

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОтселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения
Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Порядка 54 тысячи человек из приграничных районов Белгородской области, вынуждено покинувшие свои дома из-за непрекращающихся украинских обстрелов, получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, выплату за частичную утрату имущества в 50 тысяч получили 32 тысячи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор ранее информировал, что доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ситуации с обстрелами и эвакуацией людей, было решено выдать единовременные выплаты в 10 и 50 тысяч рублей жителям отселенных муниципалитетов.
"На сегодняшний день начислено 54 тысячам человек - 10 тысяч рублей, 32 тысячам человек - 50 тысяч рублей. Всё начисление, которое было произведено в выходные дни, перечисление будет осуществлено сегодня, в понедельник", - рассказал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава области отметил, что в случае неполучения, нужно обратиться в социальных сетях к губернатору, а также в Министерство социальной защиты и администрации городов и районов, где находится человек, и в органы социальной защиты.
Согласно постановлению областного правительства, право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов, в которых ранее был введен режим ЧС. Также средства получат жители пяти сёл Грайворонского городского округа, все жители города Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа. Жители 15 населенных пунктов, в которых ранее ввели режим ЧС, были внесены в список получателей 50 тысяч рублей. Среди них также находятся жители города Шебекино, поселка Шебекинский, сел Новая Таволжанка и Архангельского Шебекинского городского округа, а также сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского городского округа. Позже во время оперативного совещания было решено включить село Ржевка Шебекинского горокруга в число населенных пунктов, жители которых получат единоразовые выплаты.
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Белгородская областьОбществоШебекиноРоссияВячеслав ГладковМихаил Мишустин
 
 
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