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Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS

Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.06.2023

Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS

Военнослужащие РФ получили выплаты за уничтожение американского РСЗО HIMARS ракетой российского РСЗО "Торнадо-С", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T05:21

2023-06-19T05:21

2023-06-19T05:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие РФ получили выплаты за уничтожение американского РСЗО HIMARS ракетой российского РСЗО "Торнадо-С", сообщает Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Одной из управляемых ракет РСЗО "Торнадо-С" был уничтожен американский HIMARS. "Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят – если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета", - говорится в сообщении. По словам заместителя начальника расчета, выплаты приходят всем "в течение какого-то времени". При этом часть выплаты приходит не только работавшему расчету, но и каждому человеку в подразделении.

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