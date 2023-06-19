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Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS
Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.06.2023
Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS
Военнослужащие РФ получили выплаты за уничтожение американского РСЗО HIMARS ракетой российского РСЗО "Торнадо-С", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:21
2023-06-19T05:21
2023-06-19T05:21
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безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие РФ получили выплаты за уничтожение американского РСЗО HIMARS ракетой российского РСЗО "Торнадо-С", сообщает Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Одной из управляемых ракет РСЗО "Торнадо-С" был уничтожен американский HIMARS. "Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят – если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета", - говорится в сообщении. По словам заместителя начальника расчета, выплаты приходят всем "в течение какого-то времени". При этом часть выплаты приходит не только работавшему расчету, но и каждому человеку в подразделении.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военнослужащие получили выплаты за уничтожение РСЗО HIMARS
Минобороны: российские военные получили выплаты за уничтожение HIMARS ракетой "Торнадо-С"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военнослужащие РФ получили выплаты за уничтожение американского РСЗО HIMARS ракетой российского РСЗО "Торнадо-С", сообщает Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Одной из управляемых ракет РСЗО "Торнадо-С" был уничтожен американский HIMARS.
"Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами. За каждую пораженную цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят – если разведка заработается, то об успешно пораженной цели станет известно по пополнению счета", - говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника расчета, выплаты приходят всем "в течение какого-то времени". При этом часть выплаты приходит не только работавшему расчету, но и каждому человеку в подразделении.
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