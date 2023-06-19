https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html
ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам
ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам - РИА Новости, 19.06.2023
ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам
Подготовка избирательной системы в четырех новых регионах России к предстоящим выборам продолжается и близка к 100%, почти сформированы территориальны... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:42
2023-06-19T13:42
2023-06-19T13:42
госдума рф
цик рф
николай булаев
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819897102_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_9bdd3da41598487add8c5810e9a3c3d7.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подготовка избирательной системы в четырех новых регионах России к предстоящим выборам продолжается и близка к 100%, почти сформированы территориальны избирательные комиссии (ТИК), заявил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "Практически полностью сформированы территориальные избирательные комиссии - их 100 в четырех новых субъектах РФ. И есть участковые избирательные комиссии, которых без малого 2 тысячи… В некоторых территориальных комиссиях есть еще проблемы - это те комиссии, которые расположены в прифронтовой зоне. Поэтому у нас в этой части есть небольшие проблемы, но мы считаем, что к началу голосования мы их тоже решим. В целом я оцениваю готовность избирательной системы близко к 100%", - ответил Булаев на вопрос корреспондента РИА Новости о процессе подготовки новых регионов к выборам. Заместитель председателя ЦИК РФ также рассказал о том, что в финансовом обеспечении всего избирательного процесса "пройдена большая часть пути практически". "Имеем сегодня выделенные средства во всех четырех субъектах в необходимом объеме". - сказал он. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
https://ria.ru/20230120/izbirkom-1846209086.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819897102_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8350af0e3fb42aedb4b580394aae37c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, цик рф, николай булаев, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Госдума РФ, ЦИК РФ, Николай Булаев, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам
В ЦИК сообщили о почти стопроцентной готовности в новых регионах к предстоящим выборам