https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам

ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам - РИА Новости, 19.06.2023

ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам

Подготовка избирательной системы в четырех новых регионах России к предстоящим выборам продолжается и близка к 100%, почти сформированы территориальны... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:42

2023-06-19T13:42

2023-06-19T13:42

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подготовка избирательной системы в четырех новых регионах России к предстоящим выборам продолжается и близка к 100%, почти сформированы территориальны избирательные комиссии (ТИК), заявил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "Практически полностью сформированы территориальные избирательные комиссии - их 100 в четырех новых субъектах РФ. И есть участковые избирательные комиссии, которых без малого 2 тысячи… В некоторых территориальных комиссиях есть еще проблемы - это те комиссии, которые расположены в прифронтовой зоне. Поэтому у нас в этой части есть небольшие проблемы, но мы считаем, что к началу голосования мы их тоже решим. В целом я оцениваю готовность избирательной системы близко к 100%", - ответил Булаев на вопрос корреспондента РИА Новости о процессе подготовки новых регионов к выборам. Заместитель председателя ЦИК РФ также рассказал о том, что в финансовом обеспечении всего избирательного процесса "пройдена большая часть пути практически". "Имеем сегодня выделенные средства во всех четырех субъектах в необходимом объеме". - сказал он. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230120/izbirkom-1846209086.html

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госдума рф, цик рф, николай булаев, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область